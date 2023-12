Häufigste Fragen

By

Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht, die unser Verständnis der Erdrotation in Frage stellt. Entgegen der landläufigen Meinung dauert ein Tag auf der Erde möglicherweise nicht immer 24 Stunden. Tatsächlich könnte sie sich schließlich auf 25 Stunden verlängern. Diese bahnbrechende Forschung wirft ein neues Licht auf die Dynamik unseres Planeten.

Das Team der TUM konzentrierte seine Forschung auf die Rotationsgeschwindigkeit der Erde und stellte fest, dass diese nicht konsistent ist. Eine wesentliche Rolle bei diesen Schwankungen spielt die heterogene Zusammensetzung der Erde, die aus einer Mischung von Feststoffen und Flüssigkeiten besteht.

Um die Erdrotation zu messen, bauten die Wissenschaftler einen Ringlaser aus, der im Geodätischen Observatorium Wettzell untergebracht ist. Dieser hochentwickelte Laser arbeitet in einer speziell entwickelten, unterirdisch vergrabenen Druckkammer. Mithilfe von Lasern und Spiegeln erkennt das Gerät präzise Schwankungen der Erdrotationsgeschwindigkeit. Die schwankenden Frequenzen zwischen zwei Laserstrahlen zeigen etwaige Veränderungen an. Am Äquator beispielsweise, wo sich die Erde mit 15 Grad pro Stunde dreht, zeichnet der Ringlaser eine bestimmte Frequenz auf.

Mit präzisen Messungen können Wissenschaftler nun die inhärente Asymmetrie im Gerätedesign beseitigen und systematische Effekte mithilfe eines Korrekturalgorithmus berücksichtigen. Diese bemerkenswerte Technologie ermöglicht es ihnen, die Erdrotation auf erstaunliche neun Dezimalstellen genau zu messen, was einem Bruchteil einer Millisekunde pro Tag entspricht.

Bemerkenswert ist, dass sich die Tageslänge der Erde im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Zur Zeit der Dinosaurier dauerte ein Tag nur 23 Stunden, vor 1.4 Milliarden Jahren waren es lediglich 18 Stunden und 41 Minuten. Prognosen gehen davon aus, dass ein Tag in 200 Millionen Jahren 25 Stunden betragen könnte. Diese allmählichen Veränderungen der Erdrotation unterstreichen die Bedeutung fortgeschrittener Messungen.

Während wir über diese bedeutenden Erkenntnisse nachdenken, bleibt es ungewiss, wer oder was in ferner Zukunft Zeuge dieser Veränderungen sein wird. Dennoch ist klar, dass sich unser Verständnis der Erdrotation dank der unermüdlichen Bemühungen von Wissenschaftlern, ihre Geheimnisse aufzudecken, ständig weiterentwickelt.

1. Wie lang ist ein Tag auf der Erde?

Es wird allgemein angenommen, dass ein Tag auf der Erde 24 Stunden lang ist; Aktuelle Untersuchungen von Wissenschaftlern der Technischen Universität München (TUM) deuten jedoch darauf hin, dass sie sich irgendwann auf 25 Stunden erstrecken könnte.

2. Was verursacht Schwankungen in der Erdrotation?

Schwankungen in der Erdrotation werden auf die heterogene Zusammensetzung des Planeten zurückgeführt, die aus einer Mischung verschiedener Feststoffe und Flüssigkeiten besteht. Diese Variationen in der Zusammensetzung beeinflussen die Rotationsgeschwindigkeit der Erde.

3. Wie messen Wissenschaftler die Erdrotation?

Wissenschaftler der TUM nutzen einen verbesserten Ringlaser im Geodätischen Observatorium Wettzell, um die Erdrotation zu messen. Dieser Laser arbeitet in einer speziell entwickelten, unter der Erde vergrabenen Kammer und erkennt Schwankungen der Rotationsgeschwindigkeit genau, indem er die Frequenzen zwischen zwei Laserstrahlen analysiert.

4. Wie genau sind die Messungen der Erdrotation?

Durch sorgfältige Kalibrierung und den Einsatz eines Korrekturalgorithmus können Wissenschaftler der TUM die Erdrotation auf beeindruckende neun Dezimalstellen genau messen. Dies entspricht einer Abweichung von etwa einem Bruchteil einer Millisekunde pro Tag.

5. Wie hat sich die Tageslänge der Erde im Laufe der Zeit verändert?

Neue Daten deuten darauf hin, dass die Länge eines Tages auf der Erde im Laufe der Zeit allmählich zugenommen hat. Zur Zeit der Dinosaurier dauerte ein Tag nur 23 Stunden, vor 1.4 Milliarden Jahren waren es lediglich 18 Stunden und 41 Minuten. Prognosen deuten darauf hin, dass sich ein Tag in etwa 25 Millionen Jahren in Zukunft auf 200 Stunden ausdehnen könnte.

6. Warum ist es wichtig, die Erdrotation zu verstehen?

Das Verständnis der Erdrotation ist entscheidend, um genaue Klimamodelle zu erstellen, Wetterphänomene wie El Niño vorherzusagen und Einblicke in die Dynamik unseres Planeten zu gewinnen. Fortschrittliche Messungen der Erdrotation ermöglichen es Wissenschaftlern, ihre Modelle zu verfeinern und genauere Vorhersagen zu treffen.