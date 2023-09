Drop stellt verbesserte Versionen der STRG-, ALT- und UMSCHALT-Tastaturen für ein besseres Tipperlebnis vor

By

Drop, das führende Community-gesteuerte E-Commerce-Unternehmen, hat kürzlich aktualisierte Versionen seiner beliebten STRG-, ALT- und UMSCHALT-Tastaturen vorgestellt. Diese Tastaturen, die erstmals 2018 auf den Markt kamen und sich seitdem zu Bestsellern entwickelt haben, sind für ihre Individualisierungsmöglichkeiten und ihre hochwertige Verarbeitung bekannt. Die neuen V2-Varianten dieser Tastaturen zeichnen sich durch verbesserte Leistung, verbesserte Schalldämpfung und neue Schalteroptionen aus und bieten Benutzern ein überragendes Tipperlebnis.

Eine der bemerkenswerten Verbesserungen bei den CTRL-, ALT- und SHIFT-V2-Tastaturen sind die Stabilisator-Upgrades. Die auf der Platte montierten Drop-Phantom-Stabilisatoren optimieren den von den größeren Zusatztasten erzeugten Klang und sorgen so für ein verbessertes Tastaturerlebnis. Darüber hinaus verfügen diese Tastaturen jetzt über eine verbesserte Schalldämpfung durch die Hinzufügung mehrerer hochwertiger Schaumstoffschichten auf der gesamten Tastatur. Dazu gehören Schaumstoffe wie Poron-Schaumstoff für das obere Gehäuse, IXPE-Schaumstoff für Schalter, Poron-Hotswap-Sockelschaum und Poron-Schaumstoff für das untere Gehäuse, die alle zu einem hervorragenden Klang und einer hervorragenden Leistung beim Tippen beitragen.

Drop hat außerdem neue Schalteroptionen für die V2-Tastaturen eingeführt. Benutzer können zwischen Gateron Yellow KS3 Linear-Schaltern oder Drop Holy Panda X Clear taktilen Schaltern wählen. Darüber hinaus bietet Drop für diejenigen, die ihre eigene Tastatur bauen möchten, eine Barebone-Version ohne Schalter an.

Die Personalisierung wurde mit der neuen Keyboard Configurator-Software von Drop vereinfacht, die eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine erweiterte LED-Anpassung bietet. Dank der Integration des STM2-Chipsatzes verfügen die V32-Tastaturen außerdem über verbesserte Beleuchtungsmöglichkeiten. Benutzer können jetzt schneller und einfacher Unterstützung für die neuesten QMK-Funktionen genießen und mithilfe der Hotkeys auf der Tastatur aus 50 neuen LED-Mustern auswählen.

Was die Kompatibilität betrifft, hat Drop die Unterstützung für VIA und QMK erweitert, die VIAL-Unterstützung kommt später in diesem Jahr. Die SHIFT V2-Tastatur führt außerdem eine neue schwarze Farboption ein.

Trotz dieser Verbesserungen behalten die CTRL-, ALT- und SHIFT-V2-Tastaturen die klassischen Eigenschaften, die sie so beliebt gemacht haben. Sie bestehen immer noch aus Aluminiummaterialien in Flugzeugqualität und bieten eine hochwertige Verarbeitung. Die nach Norden ausgerichteten LEDs sorgen für eine helle und lebendige Beleuchtung, insbesondere für Benutzer mit durchscheinenden Tastenkappensets.

Jef Holove, CEO von Drop, zeigt sich begeistert von den verbesserten Tastaturen und erklärt, dass sie einen Sprung nach vorne in Design, Leistung und Funktionalität darstellen und gleichzeitig die beliebten Qualitäten ihrer Vorgänger bewahren.

Die CTRL-, ALT- und SHIFT-V2-Tastaturen sind jetzt auf der Drop-Website zum Kauf erhältlich. Die Preise für die vollständig zusammengebauten Versionen liegen zwischen 140 und 250 US-Dollar. Kunden, die bereits die Originalversionen dieser Tastaturen besitzen, können auch Upgrade-Kits erwerben, um ihre aktuellen Modelle aufzuwerten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verbesserten CTRL-, ALT- und SHIFT-V2-Tastaturen von Drop mit ihren Stabilisator-Upgrades, verbesserter Schalldämpfung und neuen Schalteroptionen ein unvergleichliches Tipperlebnis bieten. Diese Tastaturen kombinieren klassische Qualitäten mit innovativen Funktionen, um jede Schreibtischeinrichtung aufzuwerten.

