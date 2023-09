Der Dow Jones Industrial Average ist leicht gestiegen, Apple, Amgen und Microsoft gehören zu den Top-Gewinnern

By

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete während der Freitagssitzung leichte Zuwächse, wobei Apple, Amgen und Microsoft die Spitzenreiter waren. Die Apple-Aktie verzeichnete diese Woche einen Rückgang um 5 % aufgrund von Berichten, dass chinesischen Regierungsmitarbeitern möglicherweise die Nutzung von iPhones verboten wird.

Trotz der Zuwächse vom Donnerstag könnte der Dow-Jones-Index bei seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt auf Widerstand stoßen. Dieser potenzielle Widerstand könnte ein entscheidendes Hindernis darstellen, da der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten weiterhin unter Druck steht.

Die Amgen-Aktie hat alle wichtigen gleitenden Durchschnitte übertroffen und peilt einen Einstiegspunkt von 268.24 an. Microsoft hat seine 50-Tage-Marke überschritten und befindet sich im Anfangsstadium der Bildung einer neuen Basis.

Unterdessen verzeichneten die Rohöl-Futures für West Texas Intermediate an der New York Mercantile Exchange einen leichten Anstieg auf knapp über 87 US-Dollar pro Barrel. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 4 Basispunkte auf etwa 4.22 %.

Die Anleger beobachten die Zinssätze im Vorfeld der Sitzung der Federal Reserve am 19. und 20. September genau. Die 10-Jahres-Rendite ist diese Woche um etwa 17 Basispunkte gestiegen, da die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung vor Jahresende in Betracht gezogen wird. Während erwartet wird, dass die Fed den Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung zwischen 5.25 % und 5.50 % belässt, schätzen Terminhändler die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 50 Basispunkte auf der Sitzung am 25. November auf weniger als 1 %.

In anderen Marktnachrichten verzeichnete der Nasdaq-Composite nach vier aufeinanderfolgenden Rückgängen einen Anstieg um 0.5 %. Rückläufige Aktien hatten einen leichten Vorteil gegenüber fortgeschrittenen Aktien. Der S&P 500 legte um 0.4 % zu und der iShares Russell 2000 ETF kämpfte sich zurück zur Neutralität, nachdem er zuvor am Tag einen Rückgang um 0.5 % verzeichnet hatte.

Bei den einzelnen Aktien schnitt Adobe am Aktienmarkt besser ab, nachdem Mizuho ein Upgrade von „Neutral“ auf „Kauf“ erhalten hatte. Kroger kehrte seinen Abwärtstrend um, nachdem es die Gewinnerwartungen übertraf, während DocuSign nach einem starken Start Schwankungen im Aktienkurs verzeichnete.

Diese Marktentwicklungen verdeutlichen die Bedeutung einer kontinuierlichen Überwachung und Analyse für Anleger. Sich über Neuigkeiten und Trends auf dem Laufenden zu halten, kann dabei helfen, potenzielle Chancen zu erkennen und Anlageentscheidungen zu treffen.

Definitionen:

– Dow Jones Industrial Average: Ein Börsenindex, der die Leistung von 30 großen öffentlichen Unternehmen misst, die an den Börsen der Vereinigten Staaten notiert sind.

– Gleitende Durchschnitte: Eine Berechnung zur Analyse von Datenpunkten durch die Erstellung einer Reihe von Durchschnittswerten, um Trends über einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln.

