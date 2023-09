Der Dow Jones Industrial Average legt um 0.1 Uhr mittags um XNUMX % zu, die Sektoren Energie und Finanzen steigen

Der Dow Jones Industrial Average zeigte Widerstandsfähigkeit, konnte seine frühen Verluste ausgleichen und stieg am Dienstagmittag um 0.1 %. Der Index muss jedoch noch seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erreichen, der ein wichtiges technisches Niveau darstellt.

Unterdessen fiel der S&P 500 um 0.3 % und der Nasdaq blieb mit einem Verlust von 0.7 % zurück. Beide Indizes haben Mühe, ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte zu halten.

In Bezug auf die Branchenleistung legten die Sektoren Energie und Finanzen zu, während die Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Technologie am stärksten zurückgingen. Dies deutet auf eine gemischte Marktstimmung unter den Anlegern hin.

Das Volumen war sowohl an der NYSE als auch an der Nasdaq höher als zur gleichen Zeit am Montag, was auf eine erhöhte Handelsaktivität hindeutet.

Der Small-Cap-Index Russell 2000 widersetzte sich dem größeren Trend und stieg um 0.2 %, was ein positives Zeichen für kleinere Unternehmen auf dem Markt ist.

Betrachtet man andere Marktindikatoren, stiegen die Rohölpreise um fast 2 % auf 88.95 $ pro Barrel. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe blieb unverändert bei 4.28 %.

Im Hinblick auf die kommenden Wirtschaftsberichte wird erwartet, dass der Inflationsbericht vom Mittwoch für August einen jährlichen Anstieg von 3.6 % ausweisen wird, nach 3.2 % im Juli. Die Einzelhandelsumsätze für August werden am Donnerstag zusammen mit dem Erzeugerpreisindex veröffentlicht. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um 0.7 %, es wird jedoch erwartet, dass sie sich im August auf 0.2 % abkühlen. Der Erzeugerpreisindex dürfte ebenfalls bei 0.4 % liegen, nach 0.3 % im Juli.

In anderen Nachrichten befasst sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Kalifornien), mit der Möglichkeit einer drohenden Schließung der Regierung, während das Repräsentantenhaus aus der Pause zurückkehrt. Die Fristen für eine Einigung über staatliche Finanzierungsgesetze werden immer länger.

Zu den wichtigsten Aktien auf dem heutigen Markt gehört Apple, das um mehr als 1 % fiel, da die Aktien unter der 50-Tage-Linie bleiben. Intel stieg über eine Kaufzone mit flacher Basis, und Caterpillar stieg ebenfalls mit flacher Basis. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet stürzte, als eine Gerichtsverhandlung zum Kartellverfahren des Justizministeriums gegen das Unternehmen bezüglich der Internetsuche begann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Dow Jones Industrial Average seine Widerstandsfähigkeit bewies, als er sich von frühen Verlusten erholte und um 0.1 % stieg. Allerdings hatten sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Mühe, ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte zu halten. Die Sektoren Energie und Finanzen entwickelten sich gut, während die Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Technologie Rückgänge verzeichneten. Die Anleger warten auf wichtige Wirtschaftsberichte, darunter den Inflationsbericht und die Einzelhandelsumsätze für August. Auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, beschäftigt sich mit der Möglichkeit eines Regierungsstillstands.