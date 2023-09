Studienergebnisse zeigen, dass Menschen weniger Vertrauen in durch KI unterstützte Freundschaften haben

Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Ohio State University zeigt, dass Menschen weniger Vertrauen in ihre Freundschaften haben, wenn sie entdecken, dass ihre Freunde KI verwenden, um ihnen Nachrichten zu schreiben. An dem Experiment nahmen 208 Teilnehmer teil, die vorgeben sollten, mit einer fiktiven Person namens Taylor befreundet zu sein. Die Teilnehmer wurden angewiesen, Nachrichten an Taylor zu senden, in denen sie um Unterstützung, Rat oder lockere Gespräche über verschiedene Szenarien baten.

Nachdem die Teilnehmer Antworten von Taylor erhalten hatten, wurden sie in drei gleiche Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe eine andere Erklärung dafür erhielt, wie Taylor die Nachrichten verfasst hatte. Zu den Erklärungen gehörte, dass Taylor keine Hilfe in Anspruch nahm, dass Taylor KI nutzte oder dass Taylor Hilfe von einem anderen Menschen erhielt. Anschließend wurden die Teilnehmer nach ihren Gefühlen gegenüber Taylors Methoden gefragt.

Die Ergebnisse zeigten, dass Einzelpersonen es vorziehen, wenn ihre Freunde sich ausschließlich auf ihre eigenen Bemühungen verlassen und keine Hilfe Dritter in Anspruch nehmen, sei es durch KI oder einen anderen Menschen. Die Teilnehmer äußerten weniger Zufriedenheit und erhöhte Unsicherheit über den Status ihrer Freundschaften, als sie entdeckten, dass KI am Verfassen der Nachrichten beteiligt war. Laut Bingjie Liu, dem Hauptautor der Studie, schätzen die Menschen den Aufwand, der in die Aufrechterhaltung einer Freundschaft investiert wird, und betrachten den Einsatz von KI als Abkürzung, die sich negativ auf die Beziehung auswirken kann.

Diese Studie steht im Einklang mit früheren Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen aufgrund mangelnder Authentizität tendenziell weniger an andere denken, wenn sie KI in Textgesprächen verwenden. Während KI-Schreibwerkzeuge in verschiedenen Kommunikationsanwendungen immer häufiger eingesetzt werden, warnt die Studie davor, sie für die Kommunikation mit Freunden zu verwenden. Liu warnt davor, dass der Einsatz von KI in Freundschaften Misstrauen wecken und die Authentizität und Aufrichtigkeit beeinträchtigen könnte, die für gesunde Beziehungen von entscheidender Bedeutung sind.

Die umfassenden Details der Studie und ihre Ergebnisse wurden im Journal of Social and Personal Relationships veröffentlicht. Die Studie unterstreicht die Bedeutung echter Anstrengung und Authentizität für die Pflege starker und bedeutungsvoller Freundschaften und betont, dass Bequemlichkeit nicht an die Stelle einer aufrichtigen menschlichen Interaktion treten sollte.

