Erkundung der Nebenquest „Erster Kontakt“ in Starfield

Das mit Spannung erwartete Spiel Starfield ist nicht nur voller atemberaubender Anblicke und fesselndem Gameplay, sondern bietet den Spielern auch eine Fülle von Quests, die es zu bewältigen gilt. Eine der herausragenden Nebenquests, die bisher entdeckt wurden, ist „Erster Kontakt“, bei der es um ein Schiff voller gestrandeter Individuen geht, das einen Planeten umkreist.

Um die Quest „Erster Kontakt“ in Starfield zu beginnen, müssen Spieler nach Porrima II im Porrima-Sternensystem reisen. Dort treffen sie auf die Besatzung der ECS Constant, die sich außerhalb von Zeit und Ort befindet. Fans von Star Trek ziehen möglicherweise Parallelen zur Episode „The Neutral Zone“ aus der ersten Staffel von The Next Generation.

Bevor Sie in die Quest eintauchen, wird empfohlen, den zweiten Teil einer anderen Quest namens „Unearthed“ abzuschließen. Obwohl dies keine Voraussetzung für „First Contact“ ist, bietet der Abschluss von „Unearthed“ wertvolle Einblicke in die menschliche Geschichte des Spiels und verbessert das narrative Erlebnis von „First Contact“.

Bei der Ankunft im Orbit von Porrima II erhalten die Spieler eine Nachricht von einem NPC namens Jiro Sugiyama, der sie um Hilfe bittet, um zu verstehen, was auf dem gestrandeten Schiff passiert. Sobald die Spieler an das Schiff andocken, erfahren sie, dass es sich bei der ECS Constant um ein Kolonieschiff handelt, das seine Reise von der Erde aus antrat, bevor die Menschheit das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit entdeckte. Im Laufe von 200 Jahren lebten und starben mehrere Generationen an Bord des Schiffes in der Hoffnung, sich auf der Porrima II niederzulassen.

Um in der Quest voranzukommen, müssen die Spieler dann zum Planeten des Paradiso-Resorts gehen und an einer Vorstandssitzung teilnehmen. Unterwegs haben sie die Möglichkeit, mit den vielfältigen Besatzungsmitgliedern der ECS Constant zu interagieren und treffen sogar auf ein Klassenzimmer voller Kinder.

Sobald die Spieler den Sitzungssaal erreichen, werden sie Zeuge der unternehmerischen Machenschaften der Paradiso-Führungskräfte. Ihnen werden drei Möglichkeiten geboten: die ECS Constant-Besatzung zu Vertragsdienern auf Porrima II zu machen, das Schiff mit einem Gravitationsantrieb auszustatten, damit die Besatzung einen anderen Ort zum Leben finden kann, oder die gesamte Besatzung zu töten.

Um die erste Option zu wählen, müssen die Spieler bestimmte Materialien sammeln und den Schiffskapitän überzeugen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, zu HopeTech auf dem Planeten Polvo zu reisen, um einen Gravitationsantrieb zu besorgen, und dann die ECS-Konstante für ihre Installation vorzubereiten. Was die dritte Option betrifft, werden die Spieler bald erkennen, dass die Führungskräfte nicht dauerhaft getötet werden können.

„First Contact“ ist nur eine der spannenden Nebenquests in Starfield, die Spieler in ein reichhaltiges und dynamisches Universum eintauchen lässt. Mit seinen faszinierenden Handlungssträngen und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bietet das Spiel stundenlange Unterhaltung für Fans des Science-Fiction-Genres.

