Domino's Pizza arbeitet mit Elephant für die Neugestaltung der digitalen Bestellung zusammen

Domino's Pizza hat sich für die IPG-Kreativagentur Elephant entschieden, um sein digitales Bestell-Ökosystem zu überarbeiten. Ziel der Neugestaltung ist es, den Bestellprozess zu modernisieren und die Innovation und Persönlichkeit der Marke Domino's hervorzuheben. Elephant gewann den Auftrag nach einer von Pile & Company durchgeführten Prüfung.

Cara DiNorcia, Präsidentin von Elephant, erklärte: „Domino's war schon immer führend in dieser Kategorie und an der Spitze der Innovation, insbesondere im Technologiebereich, wo das Unternehmen Pionierarbeit bei der digitalen Bestellung leistete. Wir arbeiten gerne mit ambitionierten Marken zusammen, die noch besser werden wollen. Die Zusammenarbeit mit einer ikonischen Marke wie Domino's, um wirklich bedeutsame Veränderungen an ihrem digitalen Erlebnis herbeizuführen, ist genau die Art von komplexer Herausforderung, die unser Team gerne angeht.“

Dominos Online-Bestellungen machen über 80 % seines Geschäfts aus, und die Marke wünschte sich eine Erneuerung, die auf den wachsenden Erwartungen der Verbraucher an E-Commerce-Erlebnisse basiert. Elephant wird sein Fachwissen im Bereich Marken- und Produkterlebnis nutzen, um sicherzustellen, dass das neue Bestellsystem das aktuelle Angebot verbessert.

Christopher Thomas Moore, Chief Digital Officer von Domino, erklärte: „Obwohl unser digitales Geschäft floriert und wir das Benutzererlebnis ständig testen und optimieren, glauben wir, dass die Verbesserung unserer digitalen Bestellmöglichkeiten die beste Strategie für anhaltenden Erfolg ist, insbesondere im Hinblick auf die Beziehung zu den Verbrauchern.“ mit der Technologie entwickelt sich weiter.“ Moore brachte zum Ausdruck, dass Domino's von den kreativen Ideen, die Elephant präsentierte, beeindruckt war.

Dominos Chief Digital Officer fügte weiter hinzu: „Durch die Kombination der Expertise von Elephant und unserer Agentur Work In Progress haben wir eine Vision und Strategie entwickelt, die unsere digitalen Erlebnisse verbessern und den Prozess der Bestellung Ihrer Lieblingspizza noch magischer machen wird.“ .“

Die Partnerschaft zwischen Domino's Pizza und Elephant zielt darauf ab, den Kunden von Domino's ein verbessertes und innovativeres digitales Bestellerlebnis zu bieten.

