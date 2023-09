By

In einer aktuellen Folge des Podcasts „Disruption Interruption“ setzt sich Moderatorin Karla Jo Helms mit Chaitra Vedullapalli, Mitbegründerin und CMO von Meylah sowie Mitbegründerin und Präsidentin von Women in Cloud, zusammen, um zu besprechen, wie sie den Kundenservice durch Cloud Go revolutioniert -to-market-Lösungen und Co-Selling-Partnerschaften.

Vedullapalli unterstreicht die Bedeutung einer Sichtbarkeitsmentalität für CEOs, um die allgemeinen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Unternehmen auf dem digitalen Markt konfrontiert sind. Sie betont die Notwendigkeit von Geduld und langfristigen Strategien, weist aber auch darauf hin, dass die Antwort auf viele Dilemmata oft etwas ist, das die Menschen bereits kennen.

Vedullapalli ist selbst eine Disruptorin und erklärt, wie sie und andere globale MarTech-Führungskräfte den digitalen Markt gestalten und in einem lauten Markt Nachfrage schaffen. Sie betont die Schlüsselrolle, die Partnerschaften für den langfristigen Erfolg spielen, und betont die Notwendigkeit der Kompatibilität mit dem Geschäftsmodell, den Werten und Zielen eines Unternehmens.

Ein Partner-Ökosystem im Sinne von Forbes ist ein Netzwerk von Organisationen, die zusammenarbeiten, um gegenseitig und für ihre Kunden Mehrwert zu schaffen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, die Kompatibilität sorgfältig zu prüfen, um ungleiche Verpflichtungen der Stakeholder und andere Fehltritte zu verhindern, die zum Scheitern führen können.

Über Meylah bieten Vedullapalli und ihr Team Go-to-Market-Lösungen (GTM) für die Markenimplementierung an und helfen damit unterversorgten Unternehmen, über die Cloud und Co-Selling-Plattformen Transparenz zu erlangen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI, Cloud und IoT ermöglichen sie Geschäftsinhabern, in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

Chaitra Vedullapalli ist eine anerkannte Wirtschaftsführerin und Verfechterin der digitalen Gleichstellung. Sie engagiert sich aktiv in verschiedenen Organisationen und Initiativen, darunter Women in Cloud und globalen Gesprächen mit den Vereinten Nationen. Ihre Leidenschaft dafür, wirtschaftlichen Wohlstand durch den Zugang zu digitalen Lösungen zu ermöglichen, zeigt sich in ihrer Arbeit.

Insgesamt unterstreicht Vedullapallis Ansatz zur Störung des Kundenservice die Bedeutung von Partnerschaften, langfristigen Strategien und einer Sichtbarkeitsmentalität. Indem sie sich den Herausforderungen des digitalen Marktes stellt und durch innovative Lösungen Nachfrage schafft, ebnet sie den Weg für Unternehmen, in einer sich ständig verändernden Landschaft erfolgreich zu sein.

