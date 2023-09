Wird Disney an Apple verkaufen? Bob Igers langjähriges Interesse an Tech Behemoth

By

Laut mehreren ehemaligen und aktuellen Disney-Führungskräften gibt es Spekulationen darüber, dass Bob Iger, der CEO von Disney, ein „erwünschtes Endziel“ hat, um so lange wie möglich CEO zu bleiben und das Unternehmen schließlich an Apple zu verkaufen. Diese Spekulation geht auf die enge Freundschaft zurück, die sich zwischen Iger und Apple-Gründer Steve Jobs entwickelte, nachdem Disney 2006 Pixar übernommen hatte.

In seinen Memoiren enthüllte Iger, dass Jobs, wenn er noch am Leben wäre, wahrscheinlich über die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Unternehmen gesprochen hätte. Für eine Disney-Apple-Fusion müssten jedoch mehrere Hürden überwunden werden, darunter die behördliche Genehmigung und die Tatsache, dass Apple selten so große Übernahmen wie den Disney-Pixar-Deal tätigt.

Das aktuelle Regulierungsumfeld, dessen Schwerpunkt auf dem Vorgehen gegen Big Tech liegt, könnte es für eine solche Mega-Fusion schwierig machen, die Genehmigung zu erhalten. Gegen Unternehmen wie Amazon und Microsoft wurden Kartellklagen mit der Begründung eingereicht, sie seien Monopole. Darüber hinaus wird Google wegen des Vorwurfs illegaler Geschäftsabschlüsse vor Gericht gestellt.

Trotz dieser Hindernisse hat Iger noch Zeit, eine große Akquisition durchzuführen. Sein Vertrag als CEO von Disney wurde bis 2026 verlängert und er ist kürzlich nach seiner Pensionierung im Jahr 2020 zum Unternehmen zurückgekehrt. Seit seiner Rückkehr hat Iger einen Kostensenkungskurs eingeleitet, der Entlassungen und eine unternehmensweite Umstrukturierung umfasst. Er hat auch die Möglichkeit angedeutet, Nicht-Disney-Vermögenswerte wie ABC und ESPN zu verkaufen.

Es kursierten auch Gerüchte, dass Disney über eine neue Strategie für seine linearen Fernsehprogramme nachdenken könnte, die unter dem Rückgang der Zuschauerzahlen und der zunehmenden Kabelkürzung leiden. Allerdings notiert der aktuelle Aktienkurs von Disney auf einem Tiefstand wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr, was auf potenzielle Herausforderungen für das Unternehmen hindeutet. Nur die Zeit wird zeigen, ob Bob Igers langjähriges Interesse an Apple Früchte tragen wird.

Quellen: CNBC, Vanity Fair