Die Atlantic City Housing Authority geriet kürzlich unter Beobachtung, nachdem bekannt wurde, dass sie fast 500,000 US-Dollar für Führungsberater ausgegeben hatte. Dies hat bei den Bewohnern Bedenken geweckt, die glauben, dass die Mittel besser zum Nutzen der Gemeinschaft hätten eingesetzt werden können.

Laut einem Facebook-Kommentar von Charmaine Hall gab die Behörde Ausgaben für Berater Vorrang vor Programmen für die Bewohner, insbesondere für die in ihren Unterkünften lebenden Kinder. Dies löste Empörung bei den Gemeindemitgliedern aus, die das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse vernachlässigt werden.

Marie J. Coates, die ebenfalls auf Facebook kommentierte, betonte, dass die Maßnahmen der Behörde nicht nur besorgniserregend, sondern auch rechtswidrig seien. Als gewählte Amtsträger wird von ihnen erwartet, dass sie sich an die Gesetze halten, und ihre Entscheidung, einen so großen Geldbetrag an Berater weiterzugeben, hat Fragen zu ihrer Integrität und Rechenschaftspflicht aufgeworfen.

Als Reaktion auf die Kontroverse forderte Robert Basco vom Büro des Gouverneurs sofortige Maßnahmen zur Auflösung des dysfunktionalen Vorstands. Er argumentierte, dass die Einwohner und Steuerzahler etwas Besseres verdienten und dass die derzeitige Führung es versäumt habe, ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Die Atlantic City Housing Authority wurde zuvor wegen ihres Managements und ihrer Entscheidungsfindung kritisiert. Valeria J. Marcus nannte in einem Facebook-Kommentar Vetternwirtschaft, Vetternwirtschaft und Günstlingswirtschaft als allgegenwärtige Probleme innerhalb der Organisation. Dies hat das Misstrauen unter den Bewohnern weiter geschürt und Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Behörde geweckt, der Gemeinschaft effektiv zu dienen.

Quelle: PressofAC.com, Facebook

Definitionen:

1. Führungsberater: Fachleute, die Führungskräften und Organisationen Anleitung und Rat geben, um ihre Effektivität zu verbessern und ihre Ziele zu erreichen.

2. Atlantic City Housing Authority: Eine Regierungsbehörde, die für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für Bewohner von Atlantic City, New Jersey, zuständig ist.

Quellen:

– PressofAC.com

- Facebook