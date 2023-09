Pilotprojekte für digitale Reiseausweise werden weltweit ausgeweitet, unterstützt durch die biometrischen Scanner von Idemia

Globale Pilotprojekte für digitale Reiseausweise sollen über Europa hinausgehen, wobei die kommenden biometrischen Scanner von Idemia diese digitalen Ausweise unterstützen werden. Dies wurde kürzlich in einem Webinar von Future Travel Experience mit dem Titel „The Seamless Trusted Traveler Experience: What’s Next?“ enthüllt. Das Webinar brachte Interessenvertreter der US-Regierung, von Fluggesellschaften und Idemia zusammen, um die Einführung digitaler Reiseausweise und die Reduzierung von ID-Dokumentenkontrollen an Flughäfen zu diskutieren.

Neal Latta von der US Transportation Security Administration (TSA) bewertete das TSA PreCheck-Programm und hob seinen Erfolg bei der effizienten Abfertigung von Reisenden hervor. Etwa 99 Prozent der Reisenden, die PreCheck durchlaufen, werden in 10 Minuten oder weniger bearbeitet. Allein in diesem Jahr sind im Rahmen des TSA PreCheck-Programms rund 4 Millionen Bewerber hinzugekommen. Mit TSA PreCheck, Trusted Travelers von Customs and Border Protection und anderen Personengruppen mit geringem Risiko, wie z. B. DoD-Mitarbeitern, können insgesamt 34 Millionen Menschen von beschleunigten Flughafenprozessen profitieren.

Greg Forbes von Delta Air Lines erörterte die Verbraucherstimmung und betonte, dass die Mehrheit der Reisenden die Verwendung von Gesichtsbiometrien gegenüber herkömmlichen Reisedokumenten vorzieht. Darüber hinaus verleihen Nutzer digitaler IDs den Flughafenprozessen einen um 30 Punkte höheren Net Promoter Score. Deltas biometrisches berührungsloses PreCheck-Erlebnis wird auf die großen Flughäfen in New York (JFK und La Guardia) und LA (LAX) ausgeweitet. Laut Forbes ist Delta bereit, mit der Geschwindigkeit mitzuhalten, mit der TSA seine biometrischen Fähigkeiten erweitern möchte.

Über die Stimmung der Passagiere hinaus bleibt das Hauptanliegen die effiziente Abfertigung eines größeren Passagieraufkommens ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Mithilfe der Biometrie können die Zeitspannen beim Einwerfen von Gepäckstücken erheblich verkürzt werden, von durchschnittlich 4 Minuten auf nur 30 Sekunden. Dies wurde von Forbes während des Webinars hervorgehoben.

Während des Webinars diskutierte Nick van Straten von KLM das Pilotprojekt „Digital Travel Credential Type 1“, für das Idemia als Technologielieferant fungiert. Passagiere können einen Digital Travel Credential (DTC) erstellen, indem sie ihren Reisepass mit einer von Idemia bereitgestellten Smartphone-App scannen. Dieses Pilotprojekt wird derzeit auf Flügen zwischen Kanada und den Niederlanden durchgeführt und ist eine Fortsetzung eines früheren Pilotprojekts, das aufgrund der Pandemie unterbrochen wurde.

Lisa Sullivan von Idemia stellte fest, dass der von einigen Bundesstaaten in den USA eingeführte mobile Führerschein in etwa dem DTC entspricht. Sie erwähnte auch, dass die nächste Version der von Idemia an TSA gelieferten Credential Authentication Technology (CAT) II-Geräte in der Lage sein wird, digitale Reiseausweise zu akzeptieren. Darüber hinaus kann die 1:N-Gesichtserkennung an anderen Berührungspunkten implementiert werden, um ein einheitliches Passagiererlebnis zu gewährleisten.

Das Hauptziel von Idemia bei der biometrischen Registrierung bei TSA PreCheck besteht darin, den Verbrauchern eine Vielzahl von Beitrittsmöglichkeiten zu bieten und so ein nahtloses und vertrauenswürdiges Reiseerlebnis zu gewährleisten.

Quellen: Future Travel Experience

Definitionen:

Digitale Reiseausweise: Hierbei handelt es sich um digitale Versionen von Reisedokumenten, beispielsweise Reisepässen, die elektronisch auf mobilen Geräten oder durch biometrische Identifizierung gespeichert und präsentiert werden können.

Biometrie: Unter Biometrie versteht man die Messung und Analyse einzigartiger physischer oder Verhaltensmerkmale zu Identifikations- und Authentifizierungszwecken. Dazu können Fingerabdrücke, Iris-Scans, Spracherkennung und Gesichtserkennung gehören.

IDEMIA: Idemia ist ein weltweit führender Anbieter von Augmented-Identity-Lösungen und bietet Technologien und Dienste für sichere Authentifizierung und Identifizierung.

TSA-PreCheck: TSA PreCheck ist ein Programm der US-Transportsicherheitsbehörde, das eine beschleunigte Sicherheitskontrolle für vertrauenswürdige Reisende ermöglicht und es ihnen ermöglicht, Sicherheitskontrollen mit Schuhen, Flüssigkeiten in ihren Taschen und Laptops in ihren Koffern zu passieren.

Credential Authentication Technology (CAT): CAT ist ein System zur Authentifizierung und Validierung von Anmeldeinformationen wie elektronischen Reisedokumenten, indem deren Gültigkeit überprüft und die Identität des Dokumenteninhabers überprüft wird.