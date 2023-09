Assemble: Schwarze und lateinamerikanische Fachkräfte mit erfahrenen Mentoren im Technologiebereich verbinden

By

Einen Mentor zu finden, der bereit ist, seine Erfolgsgeheimnisse zu teilen, kann für Berufstätige jeglicher Herkunft eine Herausforderung sein, aber für schwarze und lateinamerikanische Fachkräfte kann die Aufgabe sogar noch schwieriger sein. Dies gilt insbesondere in Bereichen wie der Technologie, in denen farbige Menschen unterrepräsentiert sind. Allerdings greift Assemble, eine digitale Plattform und App, ein, um diese Verbindungen zu ermöglichen.

Assemble bietet eine einzigartige Lösung, indem es Fachleute mit erfahrenen Mentoren zusammenbringt, die ihren kulturellen Hintergrund teilen. Auf der Plattform können Benutzer einen 15- oder 30-minütigen Videoanruf mit einem Experten buchen oder eine Frage stellen und eine kurze Videoantwort erhalten. Dies bietet Fachleuten direkten Zugang zu wertvollen Ratschlägen und Anleitungen.

Ein Benutzer, Omeze L. Nwankwo, lobt Assemble für die Einbeziehung hochqualifizierter Fachkräfte, die gegen eine geringe Gebühr jederzeit verfügbar sind. Dieser Zugang zu Experten ist für viele angehende Fachkräfte von entscheidender Bedeutung, insbesondere für diejenigen aus unterrepräsentierten Gemeinschaften.

Assemble wurde von Cortney Woodruff und Cortez Bryant, einem Veteranen der Unterhaltungsbranche, mitbegründet und hat bereits deutlich an Bedeutung gewonnen. An der Plattform beteiligen sich Fachleute wie Sakiya Sandifer, die mit einflussreichen Persönlichkeiten wie Kanye West und Beyoncé zusammengearbeitet hat. Sandifer sieht in Assemble eine Gelegenheit, ihr Fachwissen mit einem breiteren Publikum zu teilen und durch Mentoring einen bedeutenden Einfluss zu erzielen.

Der Erfolg von Assemble ist teilweise auf die Unterstützung zurückzuführen, die sie erhalten haben. Tiffany Haddish, eine bekannte Persönlichkeit der Unterhaltungsbranche, war eine der ersten Investoren von Assemble. Diese Unterstützung hat dazu beigetragen, die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit der Plattform zu erhöhen.

Durch die Erleichterung von Verbindungen zwischen schwarzen und lateinamerikanischen Fachkräften und erfahrenen Mentoren spielt Assemble eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Vielfalt und Inklusion in der Technologiebranche und anderen Branchen. Über die Plattform können Fachkräfte auf die Beratung zugreifen, die sie benötigen, um in ihrer Karriere herausragende Leistungen zu erbringen und die Hindernisse zu überwinden, mit denen sie möglicherweise konfrontiert sind.

Quellen:

– Zusammenbauen: https://assemble.fyi/