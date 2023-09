Neue Plattform myNILpay ermutigt zu Spenden, um UNC-Tennisstar dabei zu helfen, wieder Einnahmen zu erzielen

By

Fiona Crawley, eine erfahrene Tennisspielerin an der University of North Carolina, stand vor einer schwierigen Entscheidung, als sie ein Preisgeld von 81,000 US-Dollar bei den US Open ablehnen musste, um ihre Eignung als College-Athletin aufrechtzuerhalten. Die NCAA verbietet College-Athleten die Annahme von Preisgeldern über 10,000 US-Dollar. Dank einer neuen digitalen Plattform namens myNILpay kann Crawley jedoch möglicherweise ihre Einnahmen wieder hereinholen.

myNILpay ist eine Plattform, die es Einzelpersonen ermöglicht, NCAA-Studentensportler direkt über ihre Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsrechte (NIL) zu bezahlen. Als Reaktion auf Crawleys Situation ermutigt die Plattform UNC-Alumni und Fans, zu spenden, um ihr dabei zu helfen, ihre entgangenen Einnahmen auszugleichen. Der CEO der Plattform, Brent Chapman, erklärte, dass myNILpay zu diesem Zweck geschaffen wurde – um studentische Sportler zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Einnahmen in Übereinstimmung mit den NCAA-Regeln zu maximieren.

Um für Crawley zu spenden, können Fans die myNILpay-App herunterladen und in der NCAA-Athletendatenbank nach ihr suchen. Sobald sie ihr Profil gefunden haben, können sie den gewünschten Geldbetrag eingeben, den sie senden möchten. Nach Erhalt der Spende erhalten Fans ein „digitales Asset“ mit Crawleys Namen und digitaler Signatur als Nachweis der Transaktion.

Crawley, der amtierende ITA-Nationalspieler des Jahres, spielte letzte Saison eine entscheidende Rolle beim historischen Gewinn der NCAA-Meisterschaft der UNC. Sie trug dazu bei, das Team zum Sieg zu führen und gewann mit ihrem Teamkollegen Carson Tanguilig auch die Doppelmeisterschaft. Ihr Erfolg beim US Open-Qualifikationsturnier sicherte ihnen einen Platz im Hauptfeld, wo Crawley drei Spiele gewann. Sie kehrt nun als bestplatzierte College-Einzelspielerin gemäß der ITA-Rangliste nach Chapel Hill zurück.

Diese Initiative von myNILpay gibt Crawley Hoffnung, ihr hart verdientes Einkommen wiederzuerlangen und gleichzeitig die NCAA-Vorschriften einzuhalten. Es zeigt das Potenzial von NIL-Rechten, studentische Sportler finanziell zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, das Beste aus ihren sportlichen Leistungen herauszuholen.

Definitionen:

– NCAA: National Collegiate Athletic Association, der Dachverband der College-Leichtathletik in den Vereinigten Staaten.

– NIL: Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsrechte, die es Hochschulsportlern ermöglichen, von ihrem eigenen Image und ihrer eigenen Marke zu profitieren.

