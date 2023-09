Das Ministerium für digitale Angelegenheiten in Taiwan plant die Einrichtung eines KI-Produktionssystems und -Zentrums

Das Ministerium für digitale Angelegenheiten in Taiwan arbeitet an der Einrichtung eines Produktionssystems und eines Zentrums zur Bewertung und Erprobung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI). Der stellvertretende Minister für digitale Angelegenheiten, Lee Huai-jen, gab diese Ankündigung während der Eröffnungszeremonie der DevDays Asia bekannt, einem Technologieforum, das gemeinsam von Microsoft und der Verwaltung für digitale Industrien des Ministeriums organisiert wird.

Neben der Einrichtung des KI-Produktionssystems und -Zentrums wird der National Science and Technology Council auch die Trustworthy AI Dialog Engine evaluieren und testen. Diese Initiativen der Regierung sollen der Industrie in Taiwan dabei helfen, verantwortungsvolle und vertrauenswürdige KI-Anwendungen zu entwickeln.

Die DevDays Asia, die derzeit in Taipeh stattfinden und am Freitag nach Kaohsiung verlegt werden, konzentrieren sich auf generative KI-Entwicklung, Cybersicherheit und digitale Widerstandsfähigkeit. Taiwanesische Unternehmen versuchen zunehmend, KI-Technologie in verschiedenen Branchen zu integrieren. Einige nutzen den Azure OpenAI Service von Microsoft, der wichtige Lösungen für Unternehmenssicherheit, Compliance und regionale Verfügbarkeit bietet.

Microsoft Taiwan war aktiv an der Entwicklung der KI in Taiwan beteiligt. Das 2018 gegründete KI-Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens arbeitet eng mit der Regierung zusammen und investiert weiterhin in Taiwan, insbesondere in die Förderung von KI-Talenten sowie in die Software- und Hardwareentwicklung.

Microsoft betont die Bedeutung verantwortungsvoller und ethischer KI-Anwendungen und erklärt, dass die KI-Entwicklung über die Entwicklung generativer KI-Technologien hinausgeht. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es sein Ziel zur digitalen Talentförderung in Taiwan früher als geplant erreicht hat und plant, ein Schulungsprogramm für KI-Technologie zu starten, um die Öffentlichkeit über die neuesten KI-Technologien und -Anwendungen aufzuklären.

