Unterstützung kleiner Unternehmen bei digitaler Produktion und Marketing: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, ein kleines Unternehmen mit Sitz in Big Stone Gap, Virginia, konzentriert sich auf die Bereitstellung digitaler Produktions- und Marketingdienstleistungen für andere kleine Unternehmen. Das Unternehmen erhielt kürzlich von der Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) einen Startkapitalzuschuss in Höhe von 10,000 US-Dollar, um sein Wachstum zu unterstützen.

Just Adventure Productions wurde im Dezember 2022 von Justin Falin gegründet und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Videografie, Drohnen-Videografie und Social-Media-Marketing. Ziel des Unternehmens ist es, die führende Agentur für die Produktion und Vermarktung digitaler Medien in der Region zu sein und den Erfolg von Einwohnern und Unternehmen im Südwesten Virginias zu unterstützen.

Zusätzlich zu seinen aktuellen Angeboten plant Just Adventure Productions eine zukünftige Erweiterung, darunter Webdesign, mobile Apps und Schulungsdienste für soziale Medien. Das Unternehmen strebt danach, ein zuverlässiges und seriöses Unternehmen zu werden, das Unternehmen beim Übergang in das digitale Zeitalter der Medien und des Marketings unterstützt.

Mit einem Hintergrund in der Massenkommunikation und vier Jahren Produktionserfahrung leitet Justin Falin das Wachstum des Unternehmens. Er ist außerdem Mitglied der Wedding and Event Videographers Association International und erfüllt die Kriterien für den Erhalt der WEVA International Merited Professional Videographer-Zertifizierung. Das Unternehmen beschäftigt derzeit einen Vollzeit- und einen Teilzeitmitarbeiter und plant, innerhalb von fünf Jahren auf bis zu vier Vollzeit- und zwei Teilzeitmitarbeiter zu expandieren.

Einer der Hauptvorteile für Just Adventure Productions war der VCEDA-Startkapitalzuschuss. Der Zuschuss half dem Unternehmen beim Kauf teurer Ausrüstung, die es für seinen Betrieb benötigte. Ohne den Zuschuss hätte Justin Schulden machen müssen, um die richtige Ausrüstung zu erwerben. Der Zuschuss hat das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens erheblich gefördert.

Insgesamt zielt Just Adventure Productions darauf ab, andere kleine Unternehmen bei ihren digitalen Marketingbedürfnissen zu unterstützen und Full-Service-Lösungen bereitzustellen, die ihnen dabei helfen, ihre Geschichte zu erzählen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, Talente oder Unterstützer zu rekrutieren und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Quellen:

– Virginia Coalfield Economic Development Authority

– Just Adventure Productions LLC