In Nordirland beginnt die Umstellung auf digitale Festnetzanschlüsse

BT hat im Rahmen seines Digital Voice-Projekts die Umstellung der Festnetzanschlüsse auf digitale Technologie in Nordirland eingeleitet. Dieses Projekt zielt darauf ab, herkömmliche analoge Telefonleitungen durch digitale zu ersetzen und dabei Breitbandtechnologie zu nutzen. Das als „einmalig in einer Generation“ beschriebene Projekt begann im Juli und August in bestimmten Gebieten Englands. BT stellt sicher, dass Kunden in Nordirland mindestens vier Wochen vor der Umstellung benachrichtigt werden.

Der Umstieg auf digitale Technik gilt als unabdingbar, da die bestehende analoge Technik veraltet ist. BT betont, dass Festnetztelefone nicht abgeschafft werden und für die Mehrheit der Kunden die Umstellung lediglich darin bestehen wird, das Festnetztelefon an einen Breitband-Router statt an eine Wandsteckdose anzuschließen. Zu den Vorteilen des Schalters gehören erweiterte Filterfunktionen für betrügerische Anrufe und eine klarere Anrufwiedergabe.

Der Übergang zu Digital Voice wird voraussichtlich für fast alle Kunden ein einfacher und kostenloser Prozess sein, ohne dass Installationsarbeiten zu Hause erforderlich sind. BT empfiehlt jedoch Kunden, die möglicherweise zusätzliche Unterstützung benötigen oder sich als gefährdet betrachten, sie zu informieren. Bestimmte Kunden, beispielsweise Kunden mit Krankenversicherung, solche, die ausschließlich auf Festnetztelefone angewiesen sind, und solche ohne Mobilfunkempfang, werden zunächst nicht proaktiv umgeschaltet.

Um das Bewusstsein für die Umstellung auf digitale Technologie zu schärfen, plant BT die Ausrichtung einer Reihe von Rathausveranstaltungen und Pop-up-Ständen in ganz Nordirland. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, den Kunden während der Umstellung mehr Informationen und Unterstützung zu bieten.

