Das Treffen zu Weltsprachen und digitalen Geisteswissenschaften kehrt an die University of Arkansas zurück

Das World Languages ​​and Digital Humanities Studio der University of Arkansas freut sich, die Rückkehr des Digital Humanities Meet-Ups bekannt zu geben. Die Veranstaltung findet am 14. September von 4 bis 5 Uhr im Studio im JB Hunt Center statt

Während des Eröffnungs-DH-Meet-Ups werden Lehrkräfte und Doktoranden der Abteilung für Weltsprachen, Literaturen und Kulturen ihre Projekte vorstellen, die Weltkulturen und digitale Technologie verbinden. Die Teilnehmer können sich auf Präsentationen zu verschiedenen Themen freuen, darunter 360-Grad-Fotografie, interaktive virtuelle Touren durch antike Stätten, Touch-Screen-Paläographie-Lektionen zum Erlernen mittelalterlichen Französischs und den innovativen Einsatz digitaler Werkzeuge im Klassenzimmer.

Im Anschluss an die Veranstaltung findet im WLDH-Studio ein Empfang statt, der den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, Kontakte zu knüpfen und die vorgestellten Projekte weiter zu diskutieren.

Das zweite DH-Treffen des Monats findet am 28. September von 11 bis 12 Uhr statt. An diesem Treffen nehmen Lehrkräfte und Doktoranden der WLLC-Abteilung teil, die ihre Pläne für zukünftige Projekte teilen, die Weltkulturen und digitale Technologie verbinden. Dazu gehören Fördervorschläge, mögliche Kurse und Lerneinheiten. Im Anschluss an diese Veranstaltung stellt das Studio ein Mittagessen zur Verfügung.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Um über die Veranstaltungen der WLLC-Abteilung und des World Languages ​​and Digital Humanities Studio auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie WLLC auf Instagram, Facebook und Twitter.

Quellen:

– Weltsprachen, Literaturen und Kulturen der University of Arkansas

Hinweis: Der Quellartikel wurde geändert, um dem angeforderten Format zu entsprechen.