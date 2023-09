Gerüchte über Nintendos nächsten Konsolenschub auf der Gamescom

By

Es gab Gerüchte über die mit Spannung erwartete nächste Nintendo-Konsole, wobei die Gamescom ein wichtiger Auslöser für Spekulationen war. Zahlreiche Medien berichteten, dass Entwickler bei der Veranstaltung im vergangenen Monat einen exklusiven Blick auf den Nintendo Switch-Nachfolger erhielten, was die Vorfreude bei den Fans steigerte.

Obwohl Nintendo zu diesen Gerüchten Stillschweigen bewahrt hat, haben verschiedene Quellen nach und nach weitere Informationen darüber preisgegeben, was möglicherweise auf der Gamescom passiert ist. Digital Foundry hat ein Video veröffentlicht, das die Gerüchte beleuchtet und weitere Details liefert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die besprochenen Informationen auf Quellen aus zweiter Hand basieren und mit Vorsicht zu genießen sind.

Berichten von Eurogamer und VGC zufolge soll der Nvidia-SoC T239 die vorgesehene Hardware für die neue Konsole sein. Dies deckt sich mit früheren Leaks von Nvidia selbst. Darüber hinaus wurde vermutet, dass die Breath of the Wild-Demo mit 4K/60fps und DLSS-Technologie lief, was die beeindruckenden Fähigkeiten der Hardware demonstrierte.

Die Matrix-Demo, die über fortschrittliche Raytracing-Technologie verfügte, profitierte von der im Vergleich zu AMD überlegenen Hardware von Nvidia. Es wird spekuliert, dass für die Demo DLSS 3.5 mit Ausnahme der Frame-Generierung verwendet wurde. Angesichts der Fortschritte, die die Unreal Engine 5 in den letzten zwei Jahren gemacht hat, wird erwartet, dass die Engine skalierbarer und mit der neuen Konsole kompatibel sein wird.

Sowohl Nvidia als auch Epic Games haben ein berechtigtes Interesse daran, sicherzustellen, dass die Unreal Engine 5 für die Switch 2 zugänglich und anpassbar ist. Epic Games möchte den potenziellen Erfolg ihrer Engine auf einer Plattform, die so beliebt ist wie die ursprüngliche Switch, nicht einschränken, während Nvidia dies anstrebt um ihre hochmodernen DLSS- und Raytracing-Funktionen vorzustellen.

Obwohl die Gerüchte rund um Nintendos nächste Konsole spannend sind, ist es wichtig, ihnen mit Skepsis zu begegnen, bis eine offizielle Bestätigung vorliegt. Allerdings bieten diese Gerüchte einige spannende Einblicke in die Zukunft des Nintendo-Gamings.

