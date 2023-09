Die Stadt Seattle bietet Zuschüsse zur Schließung der digitalen Kluft an

Die Stadt Seattle stellt Zuschüsse für Organisationen bereit, die sich für die Verringerung der digitalen Kluft in ihren Gemeinden einsetzen. Der kommende Stipendienzyklus wird am Montag, 18. September 2024 um 12 Uhr eröffnet. Interessierte Parteien können mehr über den Prozess erfahren, indem sie an einem virtuellen Treffen des Community Technology Advisory Board (CTAB) der Stadt am Dienstag, 6. September, um XNUMX Uhr teilnehmen. Weitere Informationsveranstaltungen sind in den kommenden Wochen geplant.

Mit den Zuschüssen für digitales Eigenkapital für 2024 werden bis zu 35,000 US-Dollar an qualifizierte gemeinnützige Organisationen und Gemeindegruppen in Seattle bereitgestellt. Mit diesen Mitteln werden Projekte unterstützt, die darauf abzielen, den Internetzugang und die Akzeptanz zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf vier Schlüsselbereichen liegt:

Digitale Navigationsdienste: Bereitstellung persönlicher Unterstützung für Bewohner bei der Nutzung von Geräten, der Verbindung mit dem Internet und der Anmeldung für kostengünstige Internettarife.

Kurse/Workshops zur digitalen Kompetenz: Angebot von Schulungen zu digitalen Kompetenzen für Nutzer neuer Technologien.

Geräte und technischer Support: Bereitstellung von Geräten wie Laptops, Chromebooks, Tablets und Smartphones sowie der notwendigen Unterstützung für deren effektive Nutzung.

Internetverbindung: Erweitern Sie WLAN oder nutzen Sie andere Mittel wie Hotspots, Router oder WLAN-Zugangspunkte, um einkommensschwachen Bewohnern Zugang zum Internet zu ermöglichen.

Das Digital Equity Grant-Programm ist Teil des Seattle Information Department (Seattle IT), dessen Ziel es ist, sichere, zuverlässige und konforme Technologien bereitzustellen, die es der Stadt ermöglichen, der Öffentlichkeit gerechte und reaktionsfähige Dienste bereitzustellen. Für den Förderzyklus 2024 stehen über den Technology Matching Fund (TMF) und den Digital Navigator Grant insgesamt 545,000 US-Dollar zur Verfügung. Von der Gemeinde wird außerdem erwartet, dass sie 25 % der beantragten Finanzierung beisteuert, was in Form von ehrenamtlicher Arbeit, Materialien, professionellen Dienstleistungen oder Bargeld erfolgen kann.

Um am virtuellen CTAB-Meeting am 12. September teilzunehmen, können Teilnehmer online über Cisco Webex Meetings teilnehmen oder über die angegebenen Telefonnummern anrufen.

Quellen: Stadt Seattle, Seattle IT