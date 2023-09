Aufräumen und Verwalten digitaler Dokumente

In einem früheren Artikel habe ich die Fortschritte besprochen, die ich beim Organisieren und Aufräumen meiner digitalen Dokumentenarchive gemacht habe. Zu diesem Zeitpunkt waren meine Dokumente nur an zwei Orten gespeichert: OneDrive und einer lokal synchronisierten Kopie auf meinem Laptop. Als ich jedoch von einem Wochenendausflug zurückkam, schloss ich meinen Laptop an das Network Attached Storage (NAS)-Gerät an, das ich als zusätzlichen Speicher verwende.

Mit dem NAS kann ich meine Dokumente zentralisieren und sichern und gleichzeitig von mehreren Geräten aus problemlos darauf zugreifen. Durch die Verbindung meines Laptops über das Netzwerk mit dem NAS konnte ich sicherstellen, dass alle meine Dokumente gesichert und leicht zugänglich waren. Dieser Schritt war entscheidend auf meinem Weg, ein schlankeres und organisierteres digitales Archiv zu erstellen.

Das Organisieren digitaler Dokumente ist ein Prozess, bei dem Dateien auf logische und intuitive Weise kategorisiert, beschriftet und verwaltet werden. Durch die Verwendung von Ordnern, Unterordnern und beschreibenden Dateinamen wird es einfacher, Dokumente bei Bedarf zu finden und abzurufen. Darüber hinaus kann die Investition in Cloud-Speicherlösungen wie OneDrive oder Google Drive eine zusätzliche Ebene des Schutzes und der Zugänglichkeit bieten.

Während ich meinen Aufräumprozess fortsetze, übernehme ich auch eine einheitliche Dateibenennungskonvention, um Verwirrung zu vermeiden und die Durchsuchbarkeit zu verbessern. Dabei werden bestimmte Schlüsselwörter und Datumsangaben in Dateinamen verwendet, um das Auffinden von Dateien anhand ihres Inhalts oder Erstellungsdatums zu erleichtern.

Insgesamt konnte ich durch die Zentralisierung meiner Dokumente auf einem NAS und die Implementierung effektiver Organisationsstrategien meine digitalen Archive aufräumen und meinen Arbeitsablauf verbessern. Durch den einfachen Zugriff und die effiziente Organisation wird die Verwaltung digitaler Dokumente zum Kinderspiel.

– NAS: Network Attached Storage-Gerät, das zusätzliche Speicher- und Dateifreigabefunktionen über ein Netzwerk bietet.

– OneDrive: Ein Cloud-Speicherdienst von Microsoft.

– Google Drive: Ein Cloud-Speicherdienst von Google.