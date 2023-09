Digitale Coupons: Der Aufstieg des Sparens im digitalen Zeitalter

Digitale Gutscheine erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sich immer mehr Menschen von traditionellen Zeitungen abwenden. Mit dem Rückgang der Zeitungsabonnements ist die Bequemlichkeit digitaler Coupons deutlich geworden. Einzelhändler wie Publix nutzen die Technologie, indem sie über ihre mobile App und ihr Programm Club Publix Einsparungen anbieten. Käufer können jetzt über ihre Telefone oder Telefonnummern auf Rabatte zugreifen, sodass keine Gutscheine in Papierform mehr erforderlich sind.

Hannah Herring von Publix erklärt: „Ich denke, mit der Weiterentwicklung der Technologie sehen wir definitiv einen Anstieg der Nutzung digitaler Coupons.“ Einer der Vorteile digitaler Coupons ist der Komfort, den sie bieten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie nach verlegten Papiercoupons suchen oder sich Sorgen machen mussten, ob diese im Auto zurückgelassen wurden. Jetzt können Käufer ihre Gutscheine direkt auf ihren Mobiltelefonen abrufen.

Auch Einzelhändler haben die Vorteile digitaler Coupons bei der Reduzierung des Betrugspotenzials erkannt. Indem Kunden dazu ermutigt werden, genehmigte Coupons in Store-Apps zu verwenden, verringert sich das Risiko einer betrügerischen Couponverwendung. Breanne Benson, bekannt als „Bree The Coupon Queen“, erklärt: „Wenn die Geschäfte anfangen, viel Geld zu verlieren, müssen sie generell auf Coupons verzichten.“

Interessanterweise ist Couponing nicht mehr auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft interessieren sich zunehmend für die Kunst des Couponings. Benson verrät: „Ich meine, ich habe Leute an der Uni, die an meinem Programm teilnehmen und lernen, wie man Gutscheine einlöst. Ich habe Leute, die mit einem festen Einkommen im Ruhestand sind, an meinem Programm teilnehmen und lernen, wie man Gutscheine einlöst.“ Die älteren Generationen gewöhnen sich an die Nutzung digitaler Coupons und werden von der Einfachheit und Bequemlichkeit von Smartphones und Apps angezogen.

Digitale Coupons bieten gegenüber herkömmlichen Papiercoupons auch einen Vorteil: Anonymität. Manche Menschen fühlen sich möglicherweise beurteilt, wenn sie Papiercoupons verwenden, was dazu führt, dass sie die Verwendung dieser Coupons vermeiden. Mit digitalen Coupons können Käufer jedoch diskret sparen, ohne sich Gedanken über die Meinung anderer machen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie beim traditionellen Clipping bleiben oder sich für den Komfort digitaler Coupons entscheiden, die Strategie des Sparens bleibt zeitlos. Der Schlüssel liegt darin, zu lernen, wie man sich organisiert, Geschäfte im Voraus plant und die Einsparungen maximiert. Denken Sie also bei Ihrem nächsten Einkauf darüber nach, sich dem digitalen Couponing-Trend anzuschließen und zu beobachten, wie Ihre Ersparnisse wachsen.

