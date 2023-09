Digitale Herzrehabilitation reduziert Krankenhauswiedereinweisungen wegen Herzerkrankungen

By

Eine neue Studie von Forschern des Baker Heart and Diabetes Institute hat herausgefunden, dass digitale Herzrehabilitationsprogramme äußerst effektiv dazu beitragen, die Krankenhauswiedereinweisungen von Personen mit Herzerkrankungen zu reduzieren. Die Studie analysierte 18 globale Studien, darunter auch die in Australien durchgeführten, und kam zu dem Schluss, dass digitale Gesundheitsprogramme wie mobile Apps, SMS, Fernüberwachung sowie Video- oder Telefonkonferenzen die Wahrscheinlichkeit von Wiedereinweisungen ins Krankenhaus oder Besuchen in der Notaufnahme wegen Herzerkrankungen deutlich verringern Patienten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Präsenzprogrammen bieten digitale Herzrehabilitationsprogramme mehrere Vorteile. Sie sind leichter zugänglich und ermöglichen es den Patienten, ihre Programme zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abzuschließen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Dieser Komfort erhöht das Engagement der Patienten und die Beteiligungsquoten. Traditionelle Programme haben häufig mit niedrigen Teilnahmequoten zu kämpfen, da nur 37 % der Australier nach einem Herzereignis an einer Herzrehabilitation teilnehmen.

Die Studie identifiziert keine einzige Schlüsselkomponente, die zur Wirksamkeit digitaler Herzrehabilitationsprogramme beiträgt. Stattdessen geht man davon aus, dass eine Kombination von Faktoren eine Rolle spielt. Zu diesen Faktoren gehören eine verbesserte Patientenaufklärung, eine verbesserte Kommunikation mit Gesundheitsdienstleistern und eine stärkere Patienteneinbindung.

Krankheitsmanagementprogramme, die in Fernzustellungsmethoden wie Telemedizin, SMS und digitale Herzrehabilitation integriert sind, bieten Patienten Wahlmöglichkeiten, Zugang und Kontrolle über ihre Pflege. Die Studie ergab eine Reduzierung des relativen Risikos einer erneuten Krankenhauseinweisung aus beliebigem Grund um 32 % und eine Reduzierung der kardiovaskulären erneuten Krankenhauseinweisungen um 45 % bei Patienten, die ein mobiles Krankheitsmanagementprogramm im Vergleich zu einem herkömmlichen Programm nutzten.

Digitale Herzrehabilitationsprogramme bieten eine moderne und alternative Bereitstellungsmethode zur Verbesserung der Ergebnisse bei Personen mit Herzerkrankungen. Sie verbessern den Zugang zur Gesundheitsversorgung, verbessern die Patienteneinbindung und verringern die Belastung für Ärzte und Gesundheitssysteme. Da rund 4.2 Millionen Australier mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen leben, ist es von entscheidender Bedeutung, diese digitalen Lösungen zu erforschen und umzusetzen, um die Lebensqualität von Patienten mit Herzerkrankungen zu verbessern und vermeidbare Krankenhauswiedereinweisungen zu reduzieren.

Quellen:

– JACC: Fortschritte (2023). DOI: 10.1016/j.jacadv.2023.100591