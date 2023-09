Die Digitalbank Zopa hat sich im Rahmen ihrer kontinuierlichen Wachstumsstrategie 75 Millionen Pfund (95 Millionen US-Dollar) an Tier-2-Kapital gesichert. Die Mittel werden dazu verwendet, die Expansionspläne von Zopa zu unterstützen und ihre Position als Großbritanniens führende Bank zu festigen. Durch diese jüngste Kapitalzuführung beläuft sich die von der Zopa Bank eingeworbene Gesamtsumme auf 530 Millionen Pfund, wobei allein im Jahr 150 2023 Millionen Pfund gesichert sind.

Die Zopa Bank hat Anerkennung für ihre innovativen Angebote erhalten, die darauf abzielen, die finanzielle Gesundheit der Kunden zu verbessern und den Zugang zu Krediten zu wettbewerbsfähigen Preisen zu ermöglichen. Zu den Dienstleistungen der Bank gehören marktführende Sparprodukte, Tools, die Kunden dabei helfen, Kreditkartenguthaben schneller abzubezahlen, sowie KI-gestützte Underwriting-Modelle, die eine hervorragende Kreditwürdigkeit bewiesen haben.

CEO Jaidev Janardana betonte die Bedeutung dieser Finanzierungsrunde und erklärte, sie bestätige die finanzielle Leistung der Zopa Bank und zeige das starke Vertrauen der Anleger in ihr Wachstumspotenzial. Darüber hinaus dienen die Mittel als Bestätigung des verantwortungsvollen und nachhaltigen Geschäftsmodells von Zopa sowie seiner Vision, die beste Bank im Vereinigten Königreich aufzubauen.

Im Gegensatz zu vielen Fintech-Unternehmen und E-Geld-Instituten verfügt die Zopa Bank über eine Banklizenz, die sie denselben regulatorischen Standards unterliegt wie traditionelle Großbanken. Dadurch wird sichergestellt, dass Kundeneinlagen bis zu 85,000 £ durch das Financial Services Compensation Scheme geschützt sind. Die Zopa Bank hat außerdem regulierte Buy Now Pay Later (BNPL)- und Smart ISA-Produkte eingeführt und bietet damit verantwortungsvolle Alternativen zu bestehenden Dienstleistungen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 hat die Zopa Bank erhebliche Einlagen angezogen, über 2 Milliarden Pfund an Privatkrediten genehmigt und 470,000 Kreditkarten ausgegeben. Derzeit weist das Unternehmen einen beeindruckenden Net Promoter Score von 82 auf, ein wichtiger Indikator für die Kundenzufriedenheit. Mit ihrem profitablen Fundament geht die Zopa Bank davon aus, bis 5 2027 Millionen Kunden zu betreuen.

Der Erfolg der Zopa Bank wurde durch Auszeichnungen wie „Bank des Jahres“ bei den AltFi Awards 2022 sowie durch die Auszeichnung als „Bester Privatkreditanbieter“ und „Bester Kreditkartenanbieter“ bei früheren British Bank Awards gewürdigt. Diese jüngste Finanzierungsrunde positioniert die Zopa Bank für weiteres Wachstum und Erfolg im digitalen Banksektor.

Definitionen:

– Tier-2-Kapital: Bezieht sich auf das Ergänzungskapital einer Bank, das eine zusätzliche Absicherung gegen finanzielle Risiken bietet und zur Sicherung ihrer Zahlungsfähigkeit und Stabilität beiträgt.

– KI (Künstliche Intelligenz): Die Simulation menschlicher Intelligenz in Maschinen, die so programmiert sind, dass sie wie Menschen denken und lernen.

– BNPL (Buy Now Pay Later): Eine Zahlungsoption, die es Verbrauchern ermöglicht, Einkäufe zu tätigen und die Zahlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, oft zinslos oder mit festen Zahlungsplänen.

– Net Promoter Score (NPS): Eine Kennzahl zur Messung der Kundentreue und -zufriedenheit basierend auf Antworten auf die Frage „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Produkt/diese Dienstleistung einem Freund empfehlen?“ Der NPS reicht von -100 bis +100, wobei höhere Werte auf eine höhere Kundenzufriedenheit hinweisen.

Quellen: Keine URLs angegeben.