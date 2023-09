Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichnen anhaltende Abflüsse bei sinkendem Interesse

Bei Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte kommt es zu Abflüssen, da das Interesse und das Handelsvolumen auf dem Kryptowährungsmarkt zurückgehen. Letzte Woche flossen insgesamt 59 Millionen US-Dollar aus verschiedenen Produkten ab, was die vierte Woche in Folge mit Abflüssen darstellt. Laut dem Digital Asset Fund Flows-Bericht von CoinShares wurden im vergangenen Monat insgesamt 294 Millionen US-Dollar aus Fonds abgezogen, was 0.9 % des gesamten verwalteten Vermögens entspricht.

Während Abflüsse im vergangenen Jahr üblich waren, verzeichneten Short-Bitcoin-Produkte letzte Woche auch Zuflüsse, was auf eine schlechte Stimmung für die Anlageklasse hindeutet. Das Handelsvolumen ging im Vergleich zur Vorwoche deutlich um 73 % zurück und erreichte nur noch 754 Millionen US-Dollar.

Bitcoin verzeichnete die größten Abflüsse, wobei Anleger 69 Millionen US-Dollar aus BTC-fokussierten Fonds abzogen, während Short-Bitcoin-Produkte mit insgesamt 2023 Millionen US-Dollar die größten Einzelzuflüsse in einer Woche seit März 15 verzeichneten. Auch Ethereum-Produkte verzeichneten Abflüsse in Höhe von 4.8 Millionen US-Dollar, was es in diesem Jahr zum unbeliebtesten digitalen Vermögenswert unter ETP-Investoren macht.

Trotz der Gesamtabflüsse verzeichneten XRP-bezogene Produkte einen Zufluss von 0.7 Millionen US-Dollar, nachdem entschieden wurde, dass es sich bei dem Token nicht um ein Wertpapier handelt. Die meisten Länder, die Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte anbieten, verzeichneten Abflüsse, wobei Deutschland mit Abflüssen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar führend war, gefolgt von Kanada mit 17.6 Millionen US-Dollar und den USA mit 12.3 Millionen US-Dollar.

Auch Blockchain-Aktien sahen sich mit Abflüssen in Höhe von 10.8 Millionen US-Dollar einer negativen Stimmung ausgesetzt, was die fünfte Woche in Folge mit Abflüssen darstellt. Der breitere Kryptomarkt zeigt Stagnation und Unsicherheit, da das Angebot an Stablecoins zurückgeht und seit Ende August neutrale oder negative Zuflüsse für BTC und ETH zurückkehren.

Insgesamt ist der Markt in eine Phase extremer Apathie, Erschöpfung und Langeweile eingetreten, mit geringer Volatilität, Liquidität, Handelsvolumen und Abwicklungsvolumen in der Kette. Der Crypto Fear & Greed Index befindet sich nun im „Angst“-Bereich, nachdem er den letzten Monat im „neutralen“ Bereich verbracht hat.

Quelle: CoinShares, Glassnode, Alternative