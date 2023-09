The Orchard stellt einen Digital Account Manager für britische DSPs ein

The Orchard, ein führendes Musikvertriebsunternehmen, sucht einen Digital Account Manager, der wichtige Beziehungen zu britischen Digital Service Providern (DSPs) wie Apple, Amazon und VEVO verwaltet. Die Rolle umfasst die enge Zusammenarbeit mit Labelmanagement- und Marketingteams, um überzeugende Content-Kampagnen für Künstler und Labels zu erstellen, sowie die Verwaltung der täglichen Beziehungen zu digitalen Einzelhändlern.

Zu Ihren Aufgaben gehören das Pitching für Playlist-Platzierungen und gemeinsame Marketingkampagnen sowie die Pflege der Beziehungen zu digitalen Einzelhändlern durch die Teilnahme an Meetings, Veranstaltungen und Auftritten. Darüber hinaus priorisiert und analysiert der Digital Account Manager den Veröffentlichungsplan, um den Bedürfnissen von Labels und Künstlern gerecht zu werden, und kommuniziert Analysen und Ergebnisse an die Stakeholder.

Der ideale Kandidat sollte über mehr als zwei Jahre Erfahrung in der Musikbranche, fundierte Kenntnisse führender digitaler Einzelhandelsplattformen und ein gutes Verständnis der Vertriebsstrategie verfügen. Kommunikationserfahrung mit Einzelhandelskonten oder digitalen Marketingplattformen wird bevorzugt, zusammen mit hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten, einem tiefgreifenden Verständnis der Social-Media-Landschaft und ausgeprägten analytischen Fähigkeiten. Kenntnisse in Excel, PowerPoint und Word sind ebenfalls erforderlich.

The Orchard bietet die Möglichkeit, mit einem modernen, vielfältigen und innovativen Arbeitsumfeld zur kreativen Reise auf globaler Ebene beizutragen. Sie bieten außerdem Investitionen in Lernen und Entwicklung sowie eine Reihe von Leistungen wie private Krankenversicherung, ein großzügiges Rentensystem, Lebensversicherung und Einkommensschutz.

The Orchard ist ein bahnbrechendes Musik-, Video- und Filmvertriebsunternehmen und ein erstklassiges, weltweit tätiges Multi-Channel-Netzwerk. Ihr ganzheitlicher Vertriebs- und Marketingansatz, kombiniert mit branchenführender Technologie und Betriebsabläufen, steigert die Reichweite und den Umsatz in digitalen, physischen und mobilen Verkaufsstellen. The Orchard wurde 1997 gegründet und unterstützt Unternehmen und Kreative in der Unterhaltungsbranche.

