Elon Musk gibt an, dass der Wert von Twitter nach der Übernahme um 90 % gesunken ist

Elon Musks Übernahme von Twitter, das jetzt als „X“ bezeichnet wird, ist für ihn offenbar nicht gut verlaufen. In einer kürzlichen Schimpftirade gegen die Anti-Defamation League (ADL) deutete Musk unbeabsichtigt an, dass X etwa 90 % seines Wertes verloren hat, was einem Wert von etwa 40 Milliarden US-Dollar entspricht. Musk erklärte, er könne sich kein Szenario vorstellen, in dem die ADL für weniger als 10 % der Wertvernichtung verantwortlich sei, was etwa 4 Milliarden US-Dollar entspreche. Dieses Eingeständnis legt nahe, dass Musks 44-Milliarden-Dollar-Übernahme nicht so erfolgreich war, wie er gehofft hatte.

UAW-Präsident kritisiert Gehaltsangebot von General Motors

Shawn Fain, Präsident der United Auto Workers (UAW), sprach sich während der laufenden Verhandlungen zwischen der UAW und dem Autohersteller gegen den Lohnvorschlag von General Motors aus und bezeichnete ihn als „beleidigend“. Das Angebot von General Motors umfasst einen Ratifizierungsbonus von 5,500 US-Dollar für alle Mitarbeiter, eine Lohnerhöhung von 10 % für die meisten Mitarbeiter und eine Erhöhung von 20 % auf einen Stundenlohn von 20 US-Dollar für aktuelle Zeitarbeitskräfte. Während die Verträge auslaufen, nehmen die Spannungen zwischen der UAW und den Detroiter Automobilgiganten zu.

Stellantis eröffnet Batterietechnologiezentrum in Italien

Stellantis, ein Automobilunternehmen, hat sein erstes Batterietechnologiezentrum in Turin, Italien, eingeweiht. Diese 40-Millionen-Euro-Investition wird die Fähigkeiten von Stellantis beim Design, der Entwicklung und dem Testen von Batteriepaketen, Modulen, Hochspannungszellen und Software für kommende Fahrzeuge der Marke Stellantis verbessern. Das Zentrum, eines der größten in Europa, verfügt über die Kapazität, bis zu 47 Batteriepakete gleichzeitig zu testen, wodurch Stellantis an der Spitze der Elektrofahrzeugtechnologie steht.

Kroger und Albertsons verkaufen ausgewählte Geschäfte an C&S Wholesale Grocers

Kroger und Albertsons haben mit C&S Wholesale Grocers eine Vereinbarung über 1.9 Milliarden US-Dollar getroffen, um ausgewählte Geschäfte, Banner, Vertriebszentren, Büros und Handelsmarken zu verkaufen. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, den Zugang zu erschwinglichen Lebensmitteln zu erweitern und eine wettbewerbsfähige Alternative zu nicht gewerkschaftlich organisierten Einzelhändlern zu schaffen. C&S Wholesale Grocers, angeblich unterstützt von SoftBank Corp, wird eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Lebensmittelindustrie spielen.

Kroger meldet gemischte Q2-Ergebnisse und erreicht Opioid-Vergleich

Krogers Umsatz ging im zweiten Quartal des GJ23 um 2.3 % auf 33.85 Milliarden US-Dollar zurück und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Das Unternehmen hat sich jedoch grundsätzlich darauf geeinigt, den Großteil der gegen es gerichteten Opioidansprüche zu begleichen. Der Vergleich ist ein wichtiger Schritt zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und ermöglicht es Kroger, voranzukommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 23 zwischen 4.45 und 4.60 US-Dollar liegen wird.

Diabetes-Medikament von Eli Lilly als neue Behandlungsoption empfohlen

Das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) hat Eli Lillys Diabetesmedikament Mounjaro (Tirzepatid) als praktikable Behandlungsoption für Patienten mit schlecht kontrolliertem Typ-2-Diabetes empfohlen. NICE schätzt, dass rund 180,000 Menschen von dieser neuartigen Behandlung profitieren könnten. Diese Empfehlung bestätigt die Wirksamkeit und potenzielle Wirkung von Mounjaro bei der Bewältigung der wachsenden globalen Diabetes-Epidemie.

Hooker Furnishings meldet enttäuschende Ergebnisse für das zweite Quartal

Hooker Furnishings verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 36 einen Umsatzrückgang von 2 % auf insgesamt 24 Mio. US-Dollar und blieb damit hinter den Konsenserwartungen zurück. Der Umsatzrückgang ist auf die geringere Nachfrage nach Einrichtungsgegenständen und die geplante Veräußerung unrentabler Aktivitäten im Home Meridian-Segment zurückzuführen. Das Unternehmen rechnet jedoch mit einer Belebung der Nachfrage und des Geschäfts in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 97.8 und geht davon aus, dass Home Meridian eine nachhaltige Rentabilität erzielen wird.

Calvin Klein bringt Home-Kollektionen auf den Markt

Calvin Klein Inc, eine Tochtergesellschaft der PVH Corp., hat mit Revman eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung, Herstellung und zum Vertrieb von Wohnaccessoires in den USA, Kanada und Mexiko abgeschlossen. Das Unternehmen plant, auf der New York Home Textiles Market Week neue Wohnkollektionen von Calvin Klein vorzustellen und damit seinen Einstieg in die Heimeinrichtungsbranche zu markieren. Ziel dieser Partnerschaft ist es, von der starken Marke Calvin Klein zu profitieren und ihre Präsenz auf dem Markt auszubauen.

Apple reagiert schnell auf Zero-Click-Schwachstellen

Apple hat als Reaktion auf die Entdeckung von Zero-Day-Exploits, mit denen ein Mitglied einer zivilgesellschaftlichen Organisation in Washington, D.C. ins Visier genommen wurde, rasch Maßnahmen ergriffen. Die von der Internet-Überwachungsgruppe Citizen Lab aufgedeckten Exploits ermöglichten es Hackern, Malware ohne Benutzerinteraktion zu verbreiten. Die schnelle Reaktion von Apple zeigt sein Engagement für den Schutz der Benutzer und die Aufrechterhaltung der Sicherheit seiner Geräte.

LNG-Projekte von Chevron Australia stehen vor Lohnstreiks

Arbeiter der Flüssigerdgasprojekte (LNG) der Chevron Corporation in Australien haben nach gescheiterten Vermittlungsgesprächen Streiks begonnen. Die Arbeiter planen, bis zum kommenden Mittwoch in mehreren Blöcken die Arbeit für bis zu 11 Stunden pro Tag niederzulegen und bestimmte Aufgaben zu verweigern. Sollte es bis dahin nicht zu einer Einigung kommen, haben sie damit gedroht, alle Arbeiten ab dem 14. September für zwei Wochen einzustellen. Die Streiks geben Anlass zur Sorge hinsichtlich möglicher Störungen des LNG-Betriebs von Chevron.

Zoom äußert Bedenken hinsichtlich der Teambündelung von Microsoft

Zoom Video Communications hat Bedenken hinsichtlich des seiner Ansicht nach wettbewerbswidrigen Verhaltens von Microsoft mit seiner Teams-Plattform geäußert. Zoom hat mit Regulierungsbehörden in den USA, der Europäischen Union und anderen Gerichtsbarkeiten Kontakt aufgenommen, um seine Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Das Unternehmen hat Gespräche mit Regulierungsbehörden geführt, darunter der US-amerikanischen Federal Trade Commission und Wettbewerbsbehörden aus der EU, Großbritannien und Deutschland. Dieser Schritt zeigt Zooms Engagement für einen fairen Wettbewerb auf dem Videokonferenzmarkt.

Das Antitrust-Defense-Team von Google wird wegen sexueller Belästigung angeklagt

Google von Alphabet steht vor einem Rückschlag bei den Vorbereitungen für ein Kartellverfahren aufgrund von Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gegen den ehemaligen FTC-Kommissar Joshua Wright. Google hat seine Beziehungen zu Wright abgebrochen, nachdem acht Frauen mehrere Vorwürfe erhoben hatten, die von koketten Texten bis hin zu Behauptungen über sexuelle Beziehungen reichten. Diese Anschuldigungen haben einen Schatten auf das Verteidigungsteam von Google geworfen und zu einer Neubewertung seiner Herangehensweise an den bevorstehenden Prozess geführt.

Goldman Sachs plant Personalabbau für leistungsschwache Mitarbeiter

Goldman Sachs bereitet sich im Rahmen seiner Kostensenkungsbemühungen auf einen Stellenabbau vor, der sich vor allem an leistungsschwache Mitarbeiter richtet. Die Kürzungen werden voraussichtlich bis Oktober erfolgen und spiegeln die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens wider, die Kosten um 1 Milliarde US-Dollar zu senken. Von dieser jährlichen Kürzung sind in der Regel 1 bis 5 % der Belegschaft betroffen, wobei der Schwerpunkt auf Bereichen wie den Kernbereichen Investmentbanking und Handel liegt. Ziel von Goldman Sachs ist es, die Auswirkungen auf seine Mitarbeiter zu minimieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu optimieren.

Spotify erweitert sein Angebot um Hörbücher mit kostenlosen Testversionen

Spotify wird ein monatliches Pilotprogramm starten, das seinen zahlenden Abonnenten bis zu 20 Stunden kostenlose Hörbücher bietet, um sein Angebot zu diversifizieren. Das Unternehmen hat mit großen US-Verlagen zusammengearbeitet, um mit der etablierten Hörbuchplattform Audible zu konkurrieren. Durch die Einführung kostenloser Testversionen von Hörbüchern möchte Spotify das Kundeninteresse messen und seine Präsenz auf dem Audio-Entertainment-Markt weiter festigen.

