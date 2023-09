Dhruv Consultancy Services Limited sichert sich Auftrag für Autobahnprojekt in Maharashtra

By

Dhruv Consultancy Services Limited verzeichnete nach der Ausstellung eines Letter of Award (LOA) einen Anstieg seines Aktienwerts um 1.33 %. Das LOA gewährt dem Unternehmen die Möglichkeit, Beratungsleistungen für unabhängige Ingenieurleistungen während der Betriebs- und Wartungsphase des vierspurigen Projekts auf dem Sangli-Solapur-Abschnitt der Nationalstraße 166 (NH-166) in Maharashtra bereitzustellen.

Das LOA wurde vom Büro des Chief General Manager und Regional Officer Mumbai der National Highways Authority of India (NHAI) ausgestellt. Im Rahmen des Hybrid-Annuitätsmodells erstreckt sich das ausgezeichnete Projekt über eine Länge von 194.644 Kilometern von Kilometer. 182/556 bis km. 378/100 im Bundesstaat Maharashtra.

Der Gesamtwert des Vertrags beträgt 9.90 Crore Rupien ohne GST und die Vertragslaufzeit erstreckt sich über 60 Monate. Die Nachricht von diesem Vertrag ließ die Aktien von Dhruv Consultancy Services Limited um 1.33:57 Uhr an der Bombay Stock Exchange um 3.22 % auf XNUMX ₹ steigen.

Dieser Vertrag ist ein bedeutender Meilenstein für Dhruv Consultancy Services Limited, da er die Position des Unternehmens im Beratungsdienstleistungssektor weiter festigt. Das Fachwissen und die Erfahrung des Unternehmens bei der Abwicklung von Ingenieurprojekten werden vom NHAI sehr geschätzt, was zur Vergabe dieses Projekts geführt hat.

Dhruv Consultancy Services Limited ist bestrebt, qualitativ hochwertige Beratungsleistungen zu erbringen und den reibungslosen Betrieb und die Wartung des Abschnitts Sangli-Solapur des NH-166 in Maharashtra sicherzustellen. Mit seinem Team aus erfahrenen Fachleuten ist das Unternehmen bestens gerüstet, um die Herausforderungen des Projekts zu meistern und termingerecht Ergebnisse zu liefern.

Quellen:

– Letter of Award (LOA), ausgestellt vom Büro des Chief General Manager und Regional Officer Mumbai der National Highways Authority of India (NHAI)

– Die Leistung von Dhruv Consultancy Services Limited an der Bombay Stock Exchange (BSE)