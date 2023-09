Erscheinungsdatum der Devil Engine: Complete Edition auf den 9. November verschoben

By

Beep Japan, Poppy Works und Protoculture Games haben bekannt gegeben, dass sich der Veröffentlichungstermin für Devil Engine: Complete Edition verzögert hat. Ursprünglich für den 12. Oktober geplant, erscheint das Spiel nun am 9. November. Das Side-Scrolling-Shoot 'em Up wird für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Switch verfügbar sein.

Die Devil Engine: Complete Edition enthält sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterung „Devil Engine: Ignition“. Das Basisspiel wurde ursprünglich am 21. Februar 2019 über Steam für den PC veröffentlicht. Die Erweiterung „Devil Engine: Ignition“ wurde im Mai 2019 angekündigt und soll im Winter 2019 auf dem PC erscheinen. Die Veröffentlichung kam jedoch nie zustande .

Mit der Veröffentlichung der Complete Edition wird voraussichtlich parallel dazu auch die Erweiterung für PC über Steam erhältlich sein.

Quellen: Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

Definitionen:

– Beep Japan: Ein Herausgeber und Entwickler.

– Poppy Works: Ein Herausgeber und Entwickler.

– Protoculture Games: Ein Entwickler.

– Side-Scrolling: Ein Genre von Videospielen, bei dem sich das Gameplay horizontal von links nach rechts bewegt.

– Shoot 'Em Up: Ein Genre von Videospielen, bei dem der Spieler einen Charakter steuert, der gegen Wellen von Feinden und Projektilen kämpft.