Warum die NPCs von Starfield leblos aussehen: Die Erklärung eines Entwicklers

Ein Entwickler, der an Starfield gearbeitet hat, Delaney King, gab kürzlich Einblick, warum die Charaktere im Spiel leblos aussehen. King, ein Charakter- und Technikkünstler, der zuvor an beliebten Titeln wie Dragon Age und God of War gearbeitet hat, erklärte, dass das Problem beim Musculus orbicularis oculi liege.

In einem Twitter-Thread beschrieb King, wie der Musculus orbicularis oculi dafür verantwortlich ist, sich zusammenzuziehen, wenn eine Person lächelt, wodurch ein sogenanntes „Duchenne-Lächeln“ oder ein echtes Lächeln entsteht. Bei Starfield kontrahiert dieser Muskel jedoch nicht vollständig, was zu einem Lächeln führt, das falsch wirkt. King verglich diese Art von Lächeln mit dem von Anthony Starr in der Fernsehserie The Boys dargestellten.

King bezog sich auch auf András Arató, bekannt für das Meme „Hide the Pain Harold“, dessen Augenringe sich auch bei einem echten Lächeln nicht weit zusammenziehen. Dieser Mangel an Muskelkontraktion erzeugt ein Lächeln, das unnatürlich erscheint und im Internet zu einem beliebten Meme geworden ist.

Die Kombination aus der unvollständigen Kontraktion des Musculus orbicularis oculi und der Unfähigkeit, das obere Augenweiß mit dem oberen Augenlid zu bedecken, führt zu dem unheimlichen Aussehen der NPCs in Starfield. King schlug vor, diese Probleme durch manuelle Optimierungen zu beheben, um die Gesichtsausdrücke der Charaktere zu verbessern und sie realistischer aussehen zu lassen.

Allerdings ist die Erstellung realistischer Gesichter in Videospielen eine herausfordernde Aufgabe, wie King einräumte. Es erfordert die Koordination zwischen mehreren Abteilungen und ein tiefes Verständnis der menschlichen Gesichtsanatomie, Mimik und visuellen Kommunikationsmerkmale.

Trotz der Schwierigkeiten war Starfield mit über sechs Millionen Spielern seit seiner Veröffentlichung ein großer Erfolg für Bethesda. Das Spiel hat auch wegen seiner versteckten Anspielungen auf andere Spiele und seiner beeindruckenden Physik Aufmerksamkeit erregt. Auch wenn die NPC-Gesichter beunruhigend sein mögen, haben die fesselnden Rollenspiel-Quests und interessanten Charaktere Starfield für viele Spieler zu einem fesselnden Erlebnis gemacht.

Quellen:

Delaney King Twitter-Thread

IGN-Artikel von Wesley Yin-Poole