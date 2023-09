Dämonentöter: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Verwandelt Anime in ein Mario-Party-Spiel

Die beliebte Anime-Serie Demon Slayer wird ein neues Videospiel namens Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! veröffentlichen. Saikyou Taishi! für die Nintendo Switch. Im Gegensatz zu den typischen Anime-Kampfspielen hat dieses Spiel ein Mario-Party-ähnliches Brettspielformat.

Ähnlich wie Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ist ein Partyspiel für vier Spieler mit verschiedenen Minispielen. Die Spieler würfeln, um sich über die Spielsteine ​​eines Brettspiels zu bewegen, und nehmen an heiteren Spielen teil, etwa indem sie raten, in welcher Kiste Nezuko, einer der Charaktere, sich versteckt. Das Spiel beinhaltet jedoch auch einen Nachtzyklus, in dem die Spieler Dämonen finden und eliminieren müssen , was mit der Anime-Serie übereinstimmt.

Während Nezuko im Spiel zu einer Nebenfigur degradiert wird, können die Spieler wählen, ob sie als Protagonist Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira und neun Hashira-Mitglieder spielen möchten. Ziel des Spiels ist es, den Fans der Serie ein unterhaltsames Erlebnis zu bieten, indem es bekannte Charaktere einbezieht und ein fesselndes Gameplay bietet.

Dämonentöter: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ist die zweite Videospieladaption der Demon Slayer-Reihe nach Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, einem von CyberConnect2 entwickelten Arenakämpfer. Das kommende Spiel wird voraussichtlich 2024 im japanischen eShop erscheinen, und eine englische Veröffentlichung könnte kurz darauf folgen, basierend auf der Lokalisierung des vorherigen Spiels.

Insgesamt ist Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! erweckt die Welt von Demon Slayer in einem einzigartigen Spiel im Mario Party-Stil zum Leben und bietet Fans eine neue Möglichkeit, die beliebte Serie zu erleben.

