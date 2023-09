Noel Edmonds wurde hinter der Theke im Somerset Café gesichtet

Noel Edmonds, bekannt für seine Rolle als Moderator von Deal or No Deal, wurde kürzlich in Großbritannien mit einer überraschenden Karriereveränderung gesichtet. Die TV-Legende stattete dem Victoria Park Community Café in Frome, Somerset, einen Besuch ab, wo er beschloss, selbst mitzuhelfen und die Kunden zu bedienen.

Das von Cultivating Community betriebene und von Freiwilligen besetzte Café erregte großes Aufsehen, als Noel auftauchte. Sherry Anne Downes, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Café, erzählte, dass die Kunden begeistert waren, ihn zu sehen, und dass Noel ihm freudig gehorchte, als sie ihn fragte, ob er sich hinter die Theke setzen wolle.

Obwohl es so aussah, als würde Noel über einen möglichen Karrierewechsel nachdenken, lehnte er das Angebot eines regulären Auftritts im Café ab. Dies war auf die Entfernung zwischen seinem derzeitigen Wohnsitz in Neuseeland und dem Vereinigten Königreich zurückzuführen. Noel und seine Frau Liz zogen 2019 nach Neuseeland und haben seitdem verschiedene Immobilien erworben, darunter eines mit Café.

Noels Interesse am Gemeinschaftscafé entstand aus seiner eigenen Erfahrung als Besitzer eines Cafés in Neuseeland. Er führte Gespräche mit den Mitarbeitern über deren Gründung und sprach auch über seine eigenen Geschäftsvorhaben.

Es wird angenommen, dass Noels Besuch im Vereinigten Königreich durch die Geburt des Babys seiner Tochter Alice ausgelöst wurde. Berichten zufolge wohnt er in Bude, Cornwall, in der Nähe des Wohnorts seiner Tochter. Noel hat vier Töchter aus seiner früheren Ehe und ist seit 2009 mit Liz verheiratet.

Quelle: Somerset Live