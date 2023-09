Dbrand stellt Arachnoplates vor, eine stilvolle Alternative zu Sonys Spider-Man-PS5-Hüllen

By

Das kanadische Unternehmen Dbrand hat eine neue Alternative zu Sonys ausverkauften Spider-Man 2-Konsolenhüllen für die PlayStation 5 (PS5) vorgestellt. Die Arachnoplates des Unternehmens bieten ein optisch auffälligeres Design, das einer Graphic Novel ähnelt und den ikonischen Zusammenstoß zwischen Spider-Man und Venom thematisiert. Im Gegensatz zu den Platten von Sony enthalten die Arachnoplatten von Dbrand keine Firmenlogos.

Adam Ijaz, CEO von Dbrand, erklärt, dass der Schwerpunkt der Arachnoplates auf überlegener Ausführung und Design liegt. Im Gegensatz zu einigen anderen Platten von Drittanbietern enthalten die Arachnoplates keine versteckten Nachrichten oder Easter Eggs, die den ursprünglichen Konsolenhersteller möglicherweise verärgern könnten. Die Arachnoplates kosten 65 US-Dollar, genau wie die limitierten Platten von Sony, enthalten jedoch weder die Mittelhaut noch die farbwechselnden roten Lichtstreifen. Das Unternehmen plant, die Arachnoplates am 20. Oktober auszuliefern und bietet kostenlosen Versand für Kunden in den USA und Kanada an, wobei auch ein weltweiter Versand möglich ist.

Zusätzlich zu den Arachnoplates verkauft Dbrand weiterhin seine transparenten Retro Darkplates und tiefschwarzen Platten für die PS5. Aufgrund rechtlicher Beschränkungen weist jedoch keine dieser Optionen das charakteristische „Popped Collar“-Design auf, das bei den Platten von Sony zu sehen ist.

