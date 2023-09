Die besten Tech-Angebote für den 8. September: Xbox Controller, Apple iPad Pro, Power Bank und mehr

By

Wenn Sie auf der Suche nach tollen Technologieangeboten sind, sind Sie hier genau richtig. Wir haben eine Liste der besten Angebote zusammengestellt, die heute verfügbar sind, darunter ein Razer Star Wars Stormtrooper Xbox-Controller in limitierter Auflage, Apple iPad Pro-Tablets, eine Powerbank und mehr.

Anker PowerCore Slim 313 10,000 mAh Powerbank – 11.54 $

Wenn Sie auf der Suche nach einer preiswerten Powerbank einer zuverlässigen Marke sind, ist die Anker PowerCore Slim 313 die perfekte Wahl. Diese schlanke Powerbank hat eine Kapazität von 10,000 mAh und ist fast so groß wie ein iPhone 14, was sie extrem tragbar macht. Es verfügt über mehrere Ladeanschlüsse und liefert mithilfe der PowerIQ- und VoltageBoost-Technologien von Anker eine Ladeleistung von bis zu 12 W.

Razer Limited Edition Xbox Series X|S Star Wars Stormtrooper Wireless Controller mit Ladestation – 90.12 $

Für Star Wars-Fans ist dieser Xbox-Controller in limitierter Auflage ein Muss. Der Razer Star Wars Stormtrooper Limited Edition Xbox Series Dieser offiziell lizenzierte Controller verfügt über ein einzigartiges Star Wars-Motiv und wird mit einer passenden Ladestation mit wiederaufladbarem Akku geliefert.

2021 Apple 12.9″ iPad Pro (WiFi) – Ab 859.99 $

Woot bietet tolle Angebote für brandneue Apple iPad Pro-Tablets 2021. Für diese Tablets gilt eine volle einjährige Apple-Garantie, genau so, als ob Sie sie im Apple Store selbst kaufen würden. Die Preise beginnen bei 1 $ für das 859.99-GB-Modell und steigen auf 128 $ für das 999.99-TB-Modell. Diese Tablets eignen sich perfekt für Produktivität, Unterhaltung und alles dazwischen.

Skytech Nebula RTX 4060 Gaming-PC – 849.99 $

Wenn Sie einen Gaming-PC benötigen, ist der Skytech Nebula RTX 4060 eine großartige Option. Dieser PC ist mit einer RTX 4060-GPU ausgestattet, die etwa 10–20 % schneller ist als eine RTX 3060. Er eignet sich perfekt für 1080p-Gaming und verfügt über DLSS 3.0-Technologie für verbesserte Bildraten. Der RTX 4060 ist außerdem energieeffizient, sodass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen.

Crucial P5 Plus 2 TB PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD – 87.99 $

Rüsten Sie Ihren Speicher mit der Crucial P5 Plus 2 TB SSD auf. Diese PCIe Gen4 x4 M.2 SSD bietet rasante Geschwindigkeiten und ist mit der PS5 kompatibel. Heute können Sie es für nur 87.99 $ erhalten, nachdem Sie einen Rabattgutschein im Wert von 10 $ eingelöst haben. Bitte beachten Sie, dass diese SSD nicht mit einem vorinstallierten Kühlkörper geliefert wird.

Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX Grafikkarte – 889.99 $

Die Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX ist eine Flaggschiff-Grafikkarte, die mit den leistungsstarken Karten der GeForce RTX 40-Serie konkurriert. Sie übertrifft die GeForce RTX 4080 in Rohbenchmarks und verfügt über eine höhere VRAM-Kapazität, wodurch sie sich für 3D-Arbeiten und KI-Kunst eignet. Mit 889.99 $ bietet es hervorragende Leistung zu einem günstigeren Preis.

Pokémon-Sammelkartenspiel: 2023 Trick or Trade Booster-Bundle – 19.99 $

Anstatt an Halloween Süßigkeiten zu verschenken, sollten Sie Pokémon-Karten als Alternative in Betracht ziehen. Das Trick or Trade Booster-Bundle enthält 50 Mini-Packs mit jeweils 3 Pokémon-Karten und bietet eine unterhaltsame und aufregende Alternative zu traditionellen Halloween-Leckereien.

PS5-Dual-Controller-Ladestation – 8.99 $

Halten Sie Ihre PS5-Controller aufgeladen und einsatzbereit mit der OVIO Dual-Controller-Ladestation. Diese hoch bewertete Ladestation ist derzeit für 8.99 $ im Angebot, wenn Sie einen 20 %-Rabattgutschein ausschneiden und einen zweiten 35 %-Rabattgutschein einlösen. Dies ist ein erheblicher Rabatt gegenüber dem ursprünglichen Preis von 19.99 $.

Profitieren Sie von diesen unglaublichen Tech-Angeboten, solange sie gültig sind. Egal, ob Sie eine Powerbank, Gaming-Zubehör oder ein neues iPad benötigen, mit diesen Angeboten sind Sie an der richtigen Adresse.

Quellen: Amazon, Woot