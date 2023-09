CD Projekt kündigt Episode von Cyberpunk 2077 zum Thema „Phantom Liberty“ an Night City Wire

By

CD Projekt hat bekannt gegeben, dass eine spezielle Episode seiner Cyberpunk 2077 Night City Wire-Videoserie mit einem Phantom Liberty-Thema veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung der Folge ist für Donnerstag, den 14. September, um 8 Uhr PDT / 5 Uhr MESZ geplant. In dieser Folge diskutieren Vertreter von CD Projekt über verschiedene Updates und Ergänzungen des Spiels.

Eines der Themen, die behandelt werden, ist die Hinzufügung neuer Radiosender zum Spiel. Dies bietet den Spielern eine neue und immersive Möglichkeit, die futuristische Welt von Cyberpunk 2077 zu erleben. Darüber hinaus werden Gameplay-Verbesserungen und neue Fähigkeiten besprochen, die den Spielern einen Einblick in die aufregenden Funktionen geben, die sie im Spiel erwarten.

Ein großer Höhepunkt der Episode wird die Einführung eines neuen Charakters namens Reed sein, der von Idris Elba gesprochen wird. Zuschauer haben die Möglichkeit, direkt von Idris Elba persönlich mehr über diesen Charakter und seine Rolle im Spiel zu erfahren.

Auch der Teaser zur Folge verspricht „die ein oder andere Überraschung“ und weist darauf hin, dass es während der Präsentation zu unerwarteten Enthüllungen oder Ankündigungen kommen könnte.

Die Phantom Liberty-Erweiterung soll zusammen mit dem Cyberpunk 2.0-Update am 26. September für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC erscheinen. IGNs praktische Eindrücke von der Erweiterung „Phantom Liberty“ können einen besseren Einblick in das geben, was Spieler von diesem neuen Inhalt erwarten können.

In Vorbereitung auf die Veröffentlichung hat CD Projekt PC-Spielern geraten, sicherzustellen, dass ihre Systeme den Anforderungen des Spiels entsprechen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Überprüfung der Kühlsysteme liegt, um potenziellen Leistungsproblemen vorzubeugen.

