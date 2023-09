Massive Monster kündigt Pop-Up-Gaming-Arcade auf der Melbourne International Games Week 2023 an

Massive Monster, der Entwickler von Cult of the Lamb, hat Pläne für eine spezielle Spielhalle enthüllt, die während der Melbourne International Games Week (MIGW) im Jahr 2023 verfügbar sein wird. Diese Ausstellung wird eine kuratierte Auswahl lokaler Indie-Spiele aus Melbourne präsentieren Teilnehmern die Möglichkeit, spielbare Demos verschiedener bekannter Studios zu spielen.

Die Pop-up-Spielhalle wird vom 3. bis 8. Oktober 2023 in 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Ausstellung befindet sich etwas außerhalb des Melbourne CBD und bietet Gaming-Enthusiasten die Möglichkeit, die neuesten aufstrebenden Indie-Spiele aus erster Hand zu erleben.

Zu den bestätigten Spielen, die vorgestellt werden, gehören Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter und The Dungeon Experience, mit der Möglichkeit weiterer Ergänzungen im Vorfeld der Show. Öffentliche Sitzungen finden zu bestimmten Zeiten statt, wobei die Sitzungen dienstags bis freitags von 12 bis 5 Uhr und die Sitzungen samstags bis sonntags von 11 bis 6 Uhr stattfinden.

Die Veranstaltungsbeschreibung lädt die Teilnehmer ein, die kuratierte Auswahl an Indie-Spielen zu erkunden und bietet erstklassige Demos und exklusive Merchandise-Artikel. Dies ist eine Gelegenheit für Gamer und Entwickler gleichermaßen, Kontakte zu knüpfen und Einblicke in den Entwicklungsprozess hinter diesen aufregenden neuen Titeln zu gewinnen. Ganz gleich, ob die Teilnehmer auf dem Weg zur PAX sind oder ihr PAX-Wochenende einfach früher beginnen möchten, die Pop-up-Spielhalle ist ein Muss.

Neben den Spieleausstellungen wird Massive Monster auch einen Geschenkeladen beherbergen, der exklusive Waren und Spielcodes anbietet. Darüber hinaus organisiert das Studio verschiedene Networking-Events für Branchenexperten und bietet zahlreiche Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.

Während die Auftaktparty für MIGW 2023 bereits ausverkauft ist, hat Massive Monster im Laufe der Woche mehrere weitere Veranstaltungen geplant, darunter eine kostenlose Networking-Veranstaltung für Frauen und Personen mit unterschiedlichem Geschlecht am 3. Oktober 2023.

Die Melbourne International Games Week 2023 findet vom 30. September bis 8. Oktober statt und bietet eine Reihe branchenorientierter und öffentlicher Veranstaltungen. Diese aufregende einwöchige Feier bietet den Teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen und die Welt der lokalen und internationalen Videospiele zu feiern.

