Apple übernimmt mit der Einführung des iPhone 15 den universellen Ladestandard

Apple-Chef Tim Cook wird voraussichtlich am Dienstag eine bedeutende Änderung in der Ladetechnologie ankündigen, wenn er das mit Spannung erwartete iPhone 15 vorstellt. Im Rahmen der laufenden Bemühungen von Apple, sein Ökosystem zu rationalisieren, wird das Unternehmen endlich das universelle USB-C-Ladesystem überall einführen alle seine Geräte, einschließlich iPhones.

Seit Jahren steht Apple in der Kritik, proprietäre Ladestandards zu verwenden, was dazu führte, dass iPhone-Nutzer auf Apples Lightning-Kabel angewiesen waren, während andere Smartphones den Industriestandard USB-C nutzten. Die Europäische Union hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das Hersteller von Verbrauchertechnologien dazu zwingt, sich an das USB-C-Ladesystem zu halten, wobei die Verwirrung der Kunden und unnötige Kosten als Hauptanliegen genannt werden.

Durch die Einführung von USB-C wird Apple nicht nur mit dem Rest der Branche mithalten, sondern auch Umweltbedenken berücksichtigen. Nach Angaben der Aufsichtsbehörden sind durch den Einsatz verschiedener Ladegeräte rund 11,000 Tonnen Elektroschrott entstanden und etwa 250 Millionen Euro an Mehrkosten entstanden.

Früher gab es bis zu 33 verschiedene Arten von Smartphone-Ladegeräten, doch die Branche hat diese Zahl nach und nach auf nur noch zwei reduziert – USB-C und Lightning. Mit der Einführung von USB-C durch Apple wird das Lightning-Kabel bald obsolet sein, was die Anzahl der im Umlauf befindlichen Ladekabel drastisch reduziert und den Ladevorgang für iPhone-Benutzer vereinfacht.

Dieser Schritt von Apple stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung eines universellen Ladestandards dar, da USB-C in der Technologiewelt immer beliebter wird. Es wird erwartet, dass es den Weg für eine größere Kompatibilität zwischen Geräten ebnet und das Benutzererlebnis weiter optimiert.

