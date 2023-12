Kontrolle von Quantenzuständen von Elektronen: Ein Durchbruch in der Rasterkraftmikroskopie

By

Wissenschaftler der Universität Regensburg haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Rasterkraftmikroskopie (AFM) gemacht. In einer aktuellen Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, haben die Forscher eine Technik entwickelt, um den Quantenzustand einzelner Elektronen mithilfe eines hochauflösenden AFM zu manipulieren.

Die Welt um uns herum besteht aus Molekülen, die unglaublich kleine Einheiten sind. Schon ein winziges Staubkorn enthält eine unvorstellbare Anzahl dieser Moleküle. Dank technologischer Fortschritte können wir diese winzigen Strukturen jetzt mithilfe von AFM sichtbar machen, das durch die Erfassung von Kräften zwischen einer mikroskopischen Spitze und dem untersuchten Molekül funktioniert.

AFM ermöglicht zwar die Abbildung der inneren Struktur von Molekülen, liefert jedoch kein umfassendes Verständnis aller ihrer Eigenschaften. Beispielsweise ist es eine Herausforderung, die Zusammensetzung von Atomen innerhalb eines Moleküls zu bestimmen. Den Wissenschaftlern stehen jedoch alternative Werkzeuge zur Verfügung, etwa die Elektronenspinresonanz (ESR), die den Prinzipien medizinischer MRT-Scanner entspricht.

Traditionell erfordert ESR eine große Anzahl von Molekülen, um ein nachweisbares Signal zu erzeugen, was die Analyse einzelner Moleküle unmöglich macht. Den Forschern der Universität Regensburg ist es jedoch gelungen, ESR in AFM zu integrieren und so die direkte Detektion von Elektronenspinresonanzsignalen eines einzelnen Moleküls zu ermöglichen.

Diese bahnbrechende Entwicklung ermöglicht die Charakterisierung einzelner Moleküle und bietet Einblicke in die Zusammensetzung von Atomen innerhalb des abgebildeten Moleküls, einschließlich Isotopen, bei denen es sich um Varianten desselben Atoms mit unterschiedlicher Anzahl von Neutronen in ihren Kernen handelt.

Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass mit dieser integrierten Technik die Manipulation des Quantenzustands von Elektronenspins in einem einzelnen Molekül möglich ist. Quantencomputer basieren auf der Manipulation von Quantenzuständen, ohne dass es zu Informationsverlusten kommt. Die Fähigkeit, den Quantenzustand von Elektronen wiederholt zu manipulieren, ohne dass Dekohärenz auftritt, eröffnet Möglichkeiten, das Gebiet des Quantencomputings voranzutreiben.

Darüber hinaus könnte diese neue Methode durch die Abbildung der Umgebung des Moleküls dazu beitragen, zu verstehen, wie die Umgebung auf atomarer Ebene die Dekohärenz in Quantencomputern beeinflusst, und möglicherweise Möglichkeiten zu finden, diese zu verhindern.

Diese bahnbrechende Forschung wurde durch den ERC Synergy Grant MolDAM (Nr. 951519) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Nr. RE2669/6-2) gefördert. Die Studie mit dem Titel „Einzelmolekül-Elektronenspinresonanz mittels Atomkraftmikroskopie“ wurde von Lisanne Sellies und Kollegen von der Universität Regensburg verfasst.

Referenz:

Sellies, L., et al. (2023) Einzelmolekül-Elektronenspinresonanz mittels Rasterkraftmikroskopie. Natur. doi.org/10.1038/s41586-023-06754-6.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Kontrolle von Quantenzuständen von Elektronen: Ein Durchbruch in der Rasterkraftmikroskopie