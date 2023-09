Umgang mit lauten Nachbarn: Was kann man rechtlich tun?

Das Zusammenleben neben Nachbarn, die umfangreiche Renovierungsarbeiten an ihren Wirtschaftsgebäuden durchführen, kann störend sein und gesundheitliche Probleme für Ihre Familie verursachen. Der ständige Lärm und die Unruhe können lästig sein, besonders wenn Sie kleine Kinder haben und versuchen, das schöne Wetter draußen zu genießen.

Es ist wichtig, die Situation anzugehen und gleichzeitig gute Beziehungen zu Ihren Nachbarn aufrechtzuerhalten. Eine rechtliche Möglichkeit besteht darin, sich auf das Belästigungsgesetz zu berufen, das sich auf jede Handlung oder Unterlassung bezieht, die unangemessen in die Rechte einer anderen Person im Zusammenhang mit der Nutzung ihres Eigentums eingreift. Das Gericht wird analysieren, ob der Eingriff erheblich ist, und feststellen, was vernünftigerweise zwischen Nachbarn zu erwarten ist.

Bei der Beurteilung der Belästigungsbeschwerde werden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Der Lärmpegel, der in einem Stadtzentrum als angemessen angesehen werden kann, unterscheidet sich von dem in den Vororten oder auf dem Land. Leider gibt es keine spezifische Definition von Lärm, der eine Belästigung darstellt, aber das Environmental Protection Agency Act von 1992 besagt, dass Lärm zu einer Belästigung wird, wenn er „so laut, so anhaltend, so wiederholt, von solcher Dauer oder Tonhöhe ist oder zu solchen Zeiten auftritt“. um einen berechtigten Grund zur Verärgerung zu geben.“

Auch die Dauer des Eingriffs ist ein von den Gerichten berücksichtigter Faktor. Generell gilt: Je länger der Eingriff andauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass er als unangemessen angesehen wird. Wenn Sie dokumentieren, wann der Lärm auftritt und wie er sich ausgewirkt hat, können Sie Ihre Argumente stärken.

Darüber hinaus können Sie online prüfen, ob Ihre Nachbarn eine Baugenehmigung für ihre Renovierungsarbeiten erhalten haben. Baugenehmigungen enthalten häufig Auflagen hinsichtlich Lärm und Bauzeit. Unbefugte Baumaßnahmen, also solche, die ohne Baugenehmigung durchgeführt werden, können von der Planungsbehörde mit Durchsetzungsmaßnahmen belegt werden, wie z. B. der Forderung, die Struktur zu entfernen oder zu ändern.

Bevor Sie rechtliche Schritte einleiten, ist es ratsam, sich an Ihren Nachbarn zu wenden und zu versuchen, eine gütliche Lösung zu finden. Klare Kommunikation und Verständnis können oft zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnis führen.

Quelle: Stephen Coppinger, Anwalt bei Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork