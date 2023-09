Ubisofts XDefiant verzögert sich nach Ablehnung der Zertifizierung durch PlayStation und Xbox

Ubisofts kommendes Spiel XDefiant wurde aufgrund von Zertifizierungsproblemen von PlayStation und Xbox verzögert. Der ausführende Produzent des Spiels, Mark Rubin, teilte den Spielern in einem Blogbeitrag ein Update mit und erklärte, dass Ubisoft das Spiel im Juli zur Zertifizierung eingereicht habe. Mitte August erhielt XDefiant jedoch das Ergebnis „Nicht bestanden“.

Rubin gab zu, dass sie die erforderliche Compliance-Arbeit unterschätzt hatten und erklärte: „Wenn es bestanden hätte, hätten wir Ende August ausliefern können.“ Aber das war nicht der Fall, und so haben wir die letzten drei bis vier Wochen damit verbracht, diese Probleme zu beheben und uns auf eine weitere Einreichung vorzubereiten.“

Die gute Nachricht ist, dass XDefiant in weniger als zwei Wochen erneut den ersten Parteien vorgelegt wird, was auf eine mögliche Veröffentlichung Mitte bis Ende September schließen lässt. Allerdings erwähnte Rubin auch ein „wahrscheinliches Szenario“, in dem das Spiel einen bedingten Pass erhalten könnte, was zu einem Day-One-Patch mit endgültigen Korrekturen führen würde. Dadurch würde sich der Veröffentlichungstermin auf Anfang/Mitte Oktober verschieben.

XDefiant, ursprünglich 2021 als Tom-Clancy-Titel eingeführt, hat in den letzten Monaten bereits mehrere Beta-Versionen durchlaufen. Rubin erklärte, dass Ubisoft keinen festen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben hat, weil sie die Betatests als echte Testversionen betrachten und nicht nur als Marketingveranstaltungen. Ziel ist es, wertvolles Feedback zu sammeln und ein ausgefeiltes und unterhaltsames Spielerlebnis zu gewährleisten.

Rubin schloss den Blog-Beitrag mit der Betonung, dass der Veröffentlichungstermin so bald wie möglich sein werde, da man fleißig daran arbeite, die Compliance-Probleme zu lösen und die von PlayStation und Xbox festgelegten erforderlichen Standards zu erfüllen.

