Community College of Baltimore County startet Digital Navigator-Programm zur Überbrückung der digitalen Kluft

Das Community College of Baltimore County (CCBC) hat ein digitales Navigationsprogramm eingeführt, das darauf abzielt, den Anwohnern digitale Kompetenzen zu vermitteln. Mit Hilfe von zwölf Navigatoren werden Einzelpersonen, insbesondere Senioren, dabei unterstützt, ihre Gesundheitsversorgung zu verwalten, E-Mails zu lesen und mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Ziel des Programms ist es, sicherzustellen, dass in einer zunehmend vernetzten Welt niemand zurückgelassen wird.

Loretta Ambe, eine der Navigatoren, betonte die Bedeutung des Programms für die Bereitstellung des Zugangs zu Informationen, Möglichkeiten und Dienstleistungen für verschiedene Generationen. Das Digital Navigator-Programm wird durch einen Zuschuss von 150,000 US-Dollar von Comcast unterstützt, der ein Jahr lang läuft und die Möglichkeit einer Verlängerung hat.

Dr. Sandra L. Kurtinitis, die Präsidentin des CCBC, betonte die Bedeutung des Programms, indem sie darauf hinwies, dass viele Studenten zum CCBC kommen, ohne Zugang zu Technologie zu haben. Das Digital Navigator-Programm befasst sich nicht nur mit der Zugänglichkeit, sondern auch mit der Erschwinglichkeit. Das Affordable Connectivity Program von Comcast bietet in Kombination mit Marylands bestehendem monatlichen Guthaben von 15 US-Dollar für Internetrechnungen berechtigten Einwohnern ein Guthaben von bis zu 45 US-Dollar pro Monat.

Zusätzlich zur Unterstützung von Comcast engagiert sich auch die Regierung des Baltimore County, um die digitale Kluft zu überbrücken. Sie verteilen 3,000 Chromebooks an CCBC-Studenten, damit diese über die notwendigen Werkzeuge für ihre Ausbildung verfügen. Diese Initiative wurde bereits gut angenommen: 1,900 Studierende haben ihre neuen Geräte beansprucht. Mayson Tress, eine der Studenten, die ein Chromebook erhielten, zeigte sich begeistert von den Möglichkeiten, die es bietet, beispielsweise bei der Bewerbung um eine Stelle.

Johnny Olzewski, Geschäftsführer des Baltimore County, erkannte die Bedeutung des Internetzugangs an und betonte, dass dieser kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit sei. Er erklärte, dass es von entscheidender Bedeutung sei, den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, mit ihren Familien in Verbindung zu bleiben, ihre Karriere voranzutreiben und ihre Träume zu verwirklichen, insbesondere angesichts der Lehren, die während der Pandemie gezogen wurden.

Das von Comcast und der Regierung des Baltimore County unterstützte Digital Navigator-Programm zielt darauf ab, die digitale Kluft zu überbrücken, indem Einzelpersonen mit den erforderlichen digitalen Kompetenzen und Zugang zu Technologie ausgestattet werden. Es dient als wichtige Ressource, um sicherzustellen, dass jeder die gleichen Chancen hat und in einer zunehmend vernetzten Welt erfolgreich sein kann.

