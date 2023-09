Partnerschaft zwischen Comcast und CCBC zur Förderung des Bewusstseins und der Einführung des Programms für erschwingliche Konnektivität

Comcast und das Community College of Baltimore County (CCBC) haben sich zusammengetan, um ein Digital Navigator-Programm zu starten, das darauf abzielt, die Internetkonnektivität und die digitalen Fähigkeiten im Raum Baltimore zu verbessern. Im Rahmen des Programms werden ausgebildete CCBC-Studenten eingesetzt, um Bewohnern, darunter auch CCBC-Studenten, dabei zu helfen, Hürden beim Online-Zugang wie Erschwinglichkeit, Zugang zu Geräten und digitale Fähigkeiten zu überwinden.

Durch einen Zuschuss von Comcast in Höhe von 150,000 US-Dollar werden fast ein Dutzend CCBC-Studenten eingestellt und zu digitalen Navigatoren ausgebildet. Diese Navigatoren informieren die Bewohner über die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und helfen ihnen, sich für Schularbeiten und Arbeitssuchen mit dem Hochgeschwindigkeitsinternet zu verbinden.

Comcast wirbt außerdem für exklusive Internetangebote und macht das Affordable Connectivity Program (ACP) der Bundesregierung bekannt. Das ACP gewährt berechtigten Personen einen Zuschuss von 30 US-Dollar pro Monat zu ihrer Internetrechnung. Berechtigte Comcast-Kunden können über Comcasts Internet Essentials oder Internet Essentials Plus kostenlos auf das Internet zu Hause zugreifen, sobald der ACP-Vorteil angewendet wird.

Das Digital Navigator-Modell hat sich als wirksam bei der Schließung der digitalen Kluft und der Verringerung sozioökonomischer Ungleichheiten erwiesen. Laut einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group erhielten über 65 % der Umfrageteilnehmer, die Digital Navigator-Dienste nutzten, zu Hause einen Internetzugang oder einen Computer oder ein Tablet. Darüber hinaus gaben mehr als 85 % der Befragten an, das Internet häufiger zu nutzen, und viele sahen Verbesserungen bei der Gesundheitsversorgung und beim Zugang zu Grundbedürfnissen.

Johnny Olszewski, Geschäftsführer des Baltimore County, brachte sein Engagement für die Schließung der digitalen Kluft zum Ausdruck und lobte das Digital Navigator-Programm dafür, dass es Schülern und Gemeindemitgliedern dabei hilft, Kontakte zu knüpfen und sich über neue Technologien zu informieren.

Comcast arbeitet aktiv daran, die digitale Gerechtigkeit in den von ihm betreuten Gemeinden zu fördern. Allein in Maryland hat Comcast 28.8 Millionen US-Dollar in Geld- und Sachspenden an lokale gemeinnützige Organisationen investiert. Das Unternehmen hat außerdem über 40 Lift Zones in Maryland installiert, um Gemeindezentren kostenlosen WLAN-Service bereitzustellen.

Die Partnerschaft zwischen Comcast und CCBC ist Teil des Project UP, Comcasts 1-Milliarde-Dollar-Engagement zur Förderung digitaler Gerechtigkeit. Diese Partnerschaft baut auf ihrer früheren Zusammenarbeit auf, um Hochgeschwindigkeitsinternet in bisher unversorgte Wohnhäuser im nördlichen Baltimore County zu bringen.

Mit dieser Initiative wollen Comcast und CCBC die digitale Kluft überbrücken, Studenten stärken und sicherstellen, dass die Erschwinglichkeit des Internets kein Hindernis für den akademischen und beruflichen Erfolg darstellt.

