Codezero startet öffentliche Betaversion seines Flaggschiffprodukts und beschleunigt so die Softwareentwicklung

Codezero, ein Cloud-natives Softwareentwicklungsunternehmen, hat während der Civo Navigate Europe-Konferenz in London die öffentliche Betaversion seines Flaggschiffprodukts angekündigt. Diese Version 2.0 des Tools zielt darauf ab, den Softwareentwicklungsprozess zu revolutionieren und schnelleren und qualitativ hochwertigeren Code mit weniger Fehlern und Verstößen zu ermöglichen.

Codezero wurde von Narayan Sainaney, einem ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter, entwickelt und bietet Benutzern die Möglichkeit, einen Kubernetes-Cluster in weniger als neunzig Sekunden schnell hochzufahren. Es bietet auch simulierte kollaborative Umgebungen zum Debuggen und Testen und führt so zu neuen Ebenen der Sichtbarkeit und Interaktion in dem, was das Unternehmen „Omni-Dev“ nennt.

Dieser Ansatz stellt einen Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung dar und hat die Unterstützung von Branchenführern wie Nick Caldwell, ehemaliger GM von Twitter, und Marty Weiner, ehemaliger CTO von Reddit, erhalten.

Reed Clayton, Mitbegründer und CEO von Codezero, drückte seine Begeisterung darüber aus, die Art und Weise zu ändern, wie die Community der Cloud-nativen Softwareentwicklung funktioniert. Er betonte, dass das Tool es großen Teams ermöglicht, effizient zusammenzuarbeiten und Code schnell zu schreiben, zu testen und bereitzustellen.

Mitbegründer und CTO Narayan Sainaney betonte, wie die Tools von Codezero die Entwicklerproduktivität erheblich verbessern und es Unternehmen ermöglichen, Produkte schneller und mit weniger Fehlern und Sicherheitsverletzungen bereitzustellen. Er brachte die Erwartung des Unternehmens zum Ausdruck, dass Entwickler an der öffentlichen Beta teilnehmen und eine neue Entwicklungsrealität erleben werden.

Während der Civo Navigate Europe-Konferenz hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die Lösung von Codezero in einem Live-Workshop aus erster Hand auszuprobieren. Mark Boost, CEO von Civo, betonte die gemeinsame Mission von Codezero und Civo, Entwicklern marktführende Erlebnisse zu bieten. Er erklärte, dass die Tools von Codezero in Kombination mit dem kostengünstigen, leistungsstarken Cloud-Service von Civo es Entwicklern ermöglichen, sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Software zu konzentrieren, ohne durch teure und unzuverlässige Infrastruktur behindert zu werden.

Zusammenfassend bedeutet die öffentliche Betaversion von Codezero einen transformativen Moment in der Softwareentwicklung. Ihre Omniscient Dev-Tools ermöglichen es Entwicklern, in einer simulierten Umgebung zusammenzuarbeiten, was den Zeitaufwand für Tests und Debugging erheblich reduziert und gleichzeitig die Codequalität verbessert. Durch Partnerschaften mit Branchenführern und positives Feedback von Teilnehmern der Civo Navigate Europe-Konferenz ist Codezero bereit, den Softwareentwicklungsprozess zu revolutionieren.

Quellen:

– Codezero-Website

– Civo Navigate Europe-Konferenz