Die Google Chrome App erhält zu ihrem 15. Geburtstag ein aufregendes Redesign

Google feiert seinen 15. Geburtstag mit einem großen Update für die Google Chrome-App. Eine der größten Änderungen ist die Einführung der Designsprache „Material You“, die mehr Anpassungsoptionen ermöglicht. Diese Designsprache wurde erstmals mit Android 12 eingeführt und wurde für ihre Fähigkeit gelobt, das Erscheinungsbild von Android-Telefonen zu verändern.

Mit dem neuen Update können Chrome-Benutzer jetzt auf das Bedienfeld „Chrome anpassen“ zugreifen, in dem sie aus einer Reihe von Farben auswählen können, um ihr Surferlebnis zu personalisieren. Diese Anpassungsoptionen werden pro Profil gespeichert, sodass Benutzer mit mehreren Profilen leichter zwischen ihnen unterscheiden können.

Zusätzlich zu den Designänderungen wird auch das Chrome-Menü verbessert, um einen schnelleren Zugriff auf Chrome-Erweiterungen, Google Translate und Google Password Manager zu ermöglichen. Dadurch wird es für Benutzer bequemer, mit nur wenigen Klicks auf ihre bevorzugten Funktionen und Dienste zuzugreifen.

Auch der Chrome Web Store erhält ein komplettes Redesign mit personalisierten Empfehlungen und kuratierten Erweiterungssammlungen. Es gibt sogar einen Bereich für KI-gestützte Erweiterungen, der der wachsenden Beliebtheit KI-gestützter Tools gerecht wird.

Darüber hinaus fügt Google Chrome neue Funktionen hinzu, die das Surferlebnis verbessern. Eine dieser Funktionen ist die Schaltfläche „Diese Seite mit Google durchsuchen“, die ein Seitenfeld für die Suche öffnet, ohne dass die aktuelle Position des Benutzers verloren geht. Dies erleichtert das Auffinden von Informationen und das Durchführen von Suchen, ohne den Browsing-Fluss zu unterbrechen.

Google erweitert außerdem sein Search Generative Experience (SGE), das darauf abzielt, die Art und Weise, wie Menschen suchen, zu revolutionieren. Während die Verfügbarkeit zunächst begrenzt war, stellt Google sie nun zum Testen in den USA bereit. Diese Funktion bietet Nutzern einen Einblick in die Zukunft der Suche und die Innovationen, an denen Google arbeitet.

Insgesamt zielen diese Aktualisierungen der Google Chrome-App und des Chrome Web Store darauf ab, die Benutzeranpassung, Zugänglichkeit und Browsing-Effizienz zu verbessern. Mit der Designsprache von Material You und verbesserten Funktionen können Chrome-Nutzer ein personalisierteres und komfortableres Surferlebnis erwarten.

