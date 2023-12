China und Ägypten arbeiten beim Mondforschungsstationsprojekt zusammen

Zusammenfassung: Ägypten hat zugestimmt, Chinas Plan für die Internationale Mondforschungsstation (ILRS) zu unterstützen, was China einen diplomatischen Sieg im Wettlauf um Einfluss im Weltraum beschert. Das zwischen der chinesischen Raumfahrtbehörde und der ägyptischen Raumfahrtbehörde unterzeichnete Abkommen baut auf ihrer bestehenden Zusammenarbeit auf, bei der China einen ägyptischen Satelliten in die Umlaufbahn gebracht hat. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem China und die Vereinigten Staaten um die Gewinnung von Verbündeten für ihre jeweiligen Pläne, Astronauten zum Mond zu schicken, konkurrieren. China hat andere Nationen um Unterstützung für das ILRS-Projekt gebeten und hatte zwar weniger Erfolg als die USA, machte aber schrittweise Fortschritte. Neben Ägypten hat China Abkommen mit Südafrika, Aserbaidschan, Weißrussland und Pakistan unterzeichnet.

China hat in seinem Streben nach Vorherrschaft in der Mondforschung einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht, indem es Ägyptens Unterstützung für seine Internationale Mondforschungsstation (ILRS) gesichert hat. Die kürzliche Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zwischen der Chinesischen Nationalen Raumfahrtbehörde und der Ägyptischen Raumfahrtbehörde festigt ihre Zusammenarbeit beim ILRS-Projekt, das bis 2030 seinen Betrieb aufnehmen soll. Durch die Zusammenarbeit bei dem Projekt wollen China und Ägypten eine gemeinsame Förderung fördern Zukunft für die Menschheit und zeigen Chinas Stellung als bedeutendes Land in der Weltraumforschung.

Dieser Erfolg folgt auf den erfolgreichen Start eines ägyptischen Satelliten durch China von seinem Startzentrum in der Wüste Gobi Anfang dieser Woche. Der Start zeigt nicht nur Chinas fortschrittliche Fähigkeiten in der Weltraumtechnologie, sondern stärkt auch die Bindung zwischen den beiden Nationen.

Chinas Bemühungen, das ILRS zu gründen, haben den Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten im Wettlauf um die Entsendung von Astronauten zum Mond verschärft. Nur eine Woche bevor China die Unterstützung Ägyptens sicherte, feierten die USA einen eigenen diplomatischen Sieg, indem sie Angolas Zustimmung zum Artemis-Abkommen, einem von der NASA unterstützten Plan zur Monderkundung, erhielten.

Während sich die USA die Unterstützung traditioneller Verbündeter wie Kanada, Japan und Großbritannien gesichert haben, sucht China aktiv nach einer Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Neben Ägypten hat China Kooperationsabkommen mit Südafrika, Aserbaidschan, Weißrussland und Pakistan unterzeichnet. Diese Vereinbarungen bringen China seinem Ziel näher, seinen Einfluss in der Weltraumforschung auszubauen.

Chinas Fortschritte bei der Monderkundung stellen einen bedeutenden Meilenstein in seinen Weltraumambitionen dar. Während das ILRS-Projekt weiterhin internationale Unterstützung erhält, positioniert sich China als wichtiger Akteur bei der Erforschung und Zusammenarbeit im Weltraum und legt den Grundstein für zukünftige wissenschaftliche Durchbrüche und Entdeckungen.

