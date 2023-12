Neue Bilder der chinesischen Raumstation Tiangong zeigen atemberaubende Ansichten

By

Die chinesische Mission Shenzhou 16 hat uns atemberaubende Bilder der Raumstation Tiangong geliefert, als die Besatzung zu ihrer Rückkehr zur Erde aufbrach. Ausgestattet mit einer hochauflösenden Kamera bieten uns diese Bilder die erste vollständige visuelle Darstellung der Raumstation Tiangong seit ihrer Ankunft im Orbit.

Vor dem Abflug übergab das Team von Shenzhou 16 die Kontrolle über die Raumstation an die Besatzung von Shenzhou 17, die kürzlich am 26. Oktober eintraf. Kommandant Jing Haipeng, Zhu Yangzhu und Gui Haichao, die drei chinesischen Astronauten, die als Taikonauten bekannt sind, bestiegen die Rückkehr von Shenzhou 16 Am 30. Oktober startete die Kapsel und gelangte sicher aus der erdnahen Umlaufbahn zurück zur Erde.

Während ihrer Heimreise blickte die Crew auf ihr vorübergehendes Zuhause zurück und fing beeindruckende Ausblicke auf das Labor ein, das über unserem Planeten schwebte. Diese fesselnden Bilder bieten einen Einblick in die bemerkenswerte Erfahrung des Lebens und Arbeitens im Weltraum.

Die Raumstation Tiangong liegt zwischen 217 und 280 Kilometern über der Erdoberfläche und besteht aus drei Einheiten. Die erste Einheit, bekannt als Tianhe, betrat 340 die erdnahe Umlaufbahn. Die zweite und dritte Einheit, Wentian bzw. Mengtian genannt, wurden 450 bzw. 2021 gestartet und vervollständigten die 2022 Fuß (2023 Meter) lange Station. Mit einem Gewicht von 180 Tonnen ist die Raumstation Tiangong etwa 55 % kleiner als die Internationale Raumstation.

Seit seiner Gründung hat Tiangong wechselnde Taikonauten-Besatzungen willkommen geheißen, die zahlreiche bedeutende wissenschaftliche Experimente durchgeführt haben. Diese Experimente zeigen Chinas Engagement, die Weltraumforschung und -forschung für mindestens das nächste Jahrzehnt voranzutreiben.

Die Besatzung von Shenzhou 16, dem fünften Team, das die Raumstation bewohnte, setzte das Erbe der wissenschaftlichen Erkundung fort, indem sie einen Weltraumspaziergang durchführte, Gemüse anbaute und einen Live-Vortrag aus dem Weltraum hielt. Diese Unternehmungen zeigen die bemerkenswerten Fähigkeiten des Menschen in Schwerelosigkeitsumgebungen.

Mit Blick auf die Zukunft plant China, die Raumstation Tiangong noch weiter auszubauen. Während des 47. Internationalen Astronautischen Kongresses gab die China Manned Space Agency (CMSA) ihre Absicht bekannt, drei zusätzliche Module hinzuzufügen, sodass sich die Gesamtzahl auf sechs erhöht. Darüber hinaus plant die CMSA den Start eines Weltraumteleskops der Hubble-Klasse namens „Xuntian“, das neben der Raumstation kreisen wird. Dieses ehrgeizige Unterfangen wird Reparaturen, Auftanken und Modernisierungen sowohl des Teleskops als auch der Raumstation ermöglichen.

Insgesamt bieten uns die atemberaubenden Bilder der Shenzhou 16-Mission einen Einblick in die Schönheit und Bedeutung der Raumstation Tiangong. Sie erinnern uns an die laufenden Fortschritte im chinesischen Raumfahrtprogramm und die aufregenden Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist die Raumstation Tiangong? Die Raumstation Tiangong ist Chinas Weltraumlabor im erdnahen Orbit, das der wissenschaftlichen Forschung und bemannten Weltraummissionen gewidmet ist. Was sind Taikonauten? Taikonauten sind Astronauten des chinesischen Raumfahrtprogramms. Wie lange verbrachte die Besatzung von Shenzhou 16 auf der Raumstation Tiangong? Die Besatzung von Shenzhou 16 verbrachte viel Zeit auf der Raumstation Tiangong und führte Experimente und verschiedene Aktivitäten für ihre Mission durch. Was sind die Zukunftspläne für die Raumstation Tiangong? Die China Manned Space Agency beabsichtigt, die Raumstation Tiangong um drei weitere Module zu erweitern. Darüber hinaus planen sie den Start eines Weltraumteleskops der Hubble-Klasse namens „Xuntian“, das neben der Raumstation kreisen wird. Welche Art von Experimenten wurden auf der Raumstation Tiangong durchgeführt? Auf der Raumstation Tiangong wurde eine Vielzahl wissenschaftlicher Experimente durchgeführt, bei denen verschiedene Aspekte der Physik, Biologie und Technologie unter Schwerelosigkeitsbedingungen untersucht wurden.