Neuer Apple Pay-Fehler führt zu negativen Kontoständen

By

Ein aktueller Exploit im Zusammenhang mit Apple Cash und CashApp hat dazu geführt, dass Benutzer mit negativen Kontoständen aufwachen. Es wurde festgestellt, dass einige Kunden Geld von ihrem CashApp-Konto an Apple Pay überweisen konnten, selbst wenn ihr CashApp-Guthaben leer war. Diese Benutzer nutzten diesen Fehler aus, um DoorDash-Lieferungen und andere Dienste zu erhalten.

Am Donnerstag kam es bei mehreren Finanzdienstleistungsplattformen, darunter Apple Pay und CashApp, zu Ausfällen. Die Ursache dieser Ausfälle ist noch unbekannt und es ist unklar, ob sie miteinander in Zusammenhang stehen. Bei den Nutzern kam es zu Zahlungsausfällen und sie konnten mehrere Stunden lang nicht auf ihre Konten zugreifen. Mit der Behebung der Ausfälle scheinen sich die Dienste jedoch wieder zu normalisieren.

Apple hat das Problem mit Apple Cash-Transaktionen am Donnerstagabend bestätigt und es am Freitag als gelöst markiert. Square, die Muttergesellschaft von CashApp, hat die Probleme auch auf seinen Support-Seiten und in den sozialen Medien angesprochen. Das Unternehmen stellte klar, dass das Problem nicht durch Hacker verursacht wurde.

Cash App meldete ähnliche Probleme auf seiner US-Support-Website und empfahl Kunden, fehlgeschlagene Transaktionen nicht erneut zu versuchen, bis das Problem behoben ist. Am Freitagmorgen informierte die Cash App die Kunden jedoch darüber, dass sie mit ihrer Cash Card Bargeld hinzufügen und Einkäufe tätigen können.

Einige Social-Media-Nutzer, die den Exploit ausnutzten, berichteten, dass ihre CashApp-Konten gesperrt wurden und ihre Apple Pay-Konten nun negative Salden aufwiesen. Es bleibt unklar, wie diese negativen Salden behoben werden.

Quellen: Apple, Square, Cash App