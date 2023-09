Die Bedeutung einer US-Regulierungs-Sandbox für Krypto-Innovation

Kommissarin Caroline D. Pham von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sprach kürzlich am Cato Institute und betonte die Notwendigkeit einer US-Regulierungssandbox für die Märkte für digitale Vermögenswerte. Sie betonte, wie wichtig es sei, in einer sich schnell entwickelnden Branche immer einen Schritt voraus zu sein, und äußerte Bedenken hinsichtlich des „abwartenden“ Ansatzes der Vereinigten Staaten in Bezug auf Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte.

In ihren Ausführungen schlug Kommissarin Pham den Start des allerersten US-Pilotprogramms für Märkte für digitale Vermögenswerte vor. Sie schlug vor, dass dieses Pilotprogramm als regulatorischer Sandkasten dienen würde, um Innovationen in einem sicheren Rahmen unter bestehenden Vorschriften und Schutzmaßnahmen zu testen, Daten zu sammeln und zu untersuchen.

Kommissar Pham wies darauf hin, dass andere Gerichtsbarkeiten weltweit bereits regulatorische Sandkästen eingeführt hätten, um Wachstum und Fortschritt zu fördern. Sie betonte die Notwendigkeit, dass die Vereinigten Staaten proaktive Maßnahmen ergreifen und regulatorische Klarheit für digitale Vermögenswerte schaffen, um sicherzustellen, dass robuste Leitplanken vorhanden sind. Sie erwähnte, dass sie die erste US-Regulierungsbehörde war, die einen umfassenden Regulierungsrahmen für verantwortungsvolle Märkte für digitale Vermögenswerte vorgeschlagen hat, und sich dafür eingesetzt hat, dass die CFTC ihre bestehenden Befugnisse zur Unterstützung von Innovationen nutzt.

Um die schwierigen rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit regulatorischen Sandboxes auf Bundesebene anzugehen, schlug Kommissar Pham den Einsatz von Pilotprogrammen vor. Sie betonte den Erfolg der Pilotprogramme in der Vergangenheit und ihre Wirksamkeit bei der sicheren Erforschung neuer Produkte und sich entwickelnder Marktstrukturen. Durch die strategische Einführung und Weiterentwicklung neuer Initiativen können Pilotprogramme dazu beitragen, Risiken zu minimieren und die Erfolgschancen zu maximieren.

Kommissar Pham empfahl der CFTC, eine Pilotinitiative für Märkte für digitale Vermögenswerte zu starten, um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten immer einen Schritt voraus sind. Sie betonte die Notwendigkeit, Daten zu sammeln, die Merkmale früherer Pilotprogramme zu untersuchen und einen pragmatischen Ansatz für digitale Vermögenswerte und Tokenisierung zu entwickeln. Auf diese Weise kann die CFTC ihrem Auftrag gerecht werden, offene, transparente, wettbewerbsfähige und finanziell solide Märkte zu fördern.

Abschließend unterstreichen die Ausführungen von Kommissar Pham die Bedeutung einer US-Regulierungs-Sandbox für Krypto-Innovationen. Durch den Start eines Pilotprogramms für Märkte für digitale Vermögenswerte können die Vereinigten Staaten einen sicheren Rahmen für neue Technologien und Marktstrukturen innerhalb bestehender Vorschriften und Schutzmaßnahmen schaffen und so Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt sicherstellen.

