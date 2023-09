Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) als grenzüberschreitende Zahlungsinstrumente

By

Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) haben das Potenzial, den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Während sich ein Großteil der Diskussion um CBDCs auf deren Auswirkungen auf das globale Währungssystem konzentrierte, ist ihre Rolle als grenzüberschreitendes Zahlungsinstrument von systemischer Bedeutung. Dieser Anwendungsfall dürfte aufgrund der strengen Auflagen der US-Finanzsanktionen gegen Russland eine breite Akzeptanz finden.

Aufgrund der Abschottung vom globalen US-Dollar-System war Russland gezwungen, alternative Regelungen für seinen internationalen Handel zu prüfen. Als praktikable Optionen haben sich die Abwicklung in den Landeswährungen der Handelspartner und die Verwendung des chinesischen Yuan für Zahlungen mit anderen Partnern als China selbst herausgestellt. Allerdings sind diese nicht-dollarbasierten Abwicklungsmethoden kostspielig und ineffizient, was sie für Länder, die nicht von den USA sanktioniert wurden, weniger attraktiv macht.

CBDCs bieten eine Lösung für dieses Problem, indem sie ein günstiges, schnelles und sicheres globales Zahlungssystem bereitstellen. Durch die Ermöglichung direkter Peer-to-Peer-Zahlungen über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg in der Sicherheit von Zentralbankgeldern können CBDCs das Risiko von Sanktionen der USA mindern. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat Experimente zur Abwicklung von Handelsrechnungen und Devisengeschäften über ein einziges Netzwerk mit CBDCs verschiedener Zentralbanken durchgeführt, und die Ergebnisse waren vielversprechend. Die BIZ ist davon überzeugt, dass die direkte Beteiligung an grenzüberschreitenden Zahlungen mithilfe von CBDCs ein realistisches und erreichbares Ziel ist.

In Russland ist die Entwicklung einer CBDC-Plattform auf Basis einer neuen Blockchain, dem sogenannten mBridge-Ledger, bereits im Gange. Die Zentralbank Russlands (CBR) hat die Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen als einen der größten Vorteile ihres geplanten E-Rubels hervorgehoben. Die russische Regierung stellt sich ein gemeinsames Abwicklungszentrum vor, an das CBDC-Plattformen aus verschiedenen Ländern angeschlossen werden können, um die Einrichtung eines multilateralen Clearing- und Abwicklungssystems in nationalen Währungen zu ermöglichen.

Während einige Industrieländer wie Schweden aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität bei der Einführung eigener CBDCs zurückhaltend waren, war Russlands Ansatz proaktiver. Die russische CBDC-Plattform ist bereits aufgebaut und könnte innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate produktionsbereit sein. Es lohnt sich, diese Entwicklung zu beobachten, da sie Auswirkungen auf die Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und des internationalen Handels haben könnte.

