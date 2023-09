Sony stellt vier neue Kristall-LED-Displays für virtuelle Produktionsanwendungen vor

Sony Electronics hat die VERONA-Serie vorgestellt, die vier Kristall-LED-Displays umfasst, die speziell für virtuelle Produktionsanwendungen entwickelt wurden. Diese Displays integrieren die neuesten technologischen Fortschritte und den Input von Filmemachern, um eine überragende Qualität und Effizienz für virtuelle Effekte (VFX) in der Kamera zu liefern. Die bei der Entwicklung der VERONA-Displays verwendeten Schlüsseltechnologien sind die Technologien Deep Black und Anti-Reflection Surface. Zusammen verbessern diese Technologien den Ausdruck des Schwarzwerts und minimieren Kontrastverluste, die durch das Licht benachbarter LED-Panels und Studiobeleuchtungsgeräte verursacht werden, wodurch Zeit und Kosten für die Nachbearbeitung reduziert werden. Mit einer hohen Helligkeit von 1,500 cd/m2 und einem breiten Farbraum, der über 97 % von DCI-P3 abdeckt, bieten die VERONA-Displays ein realistisches visuelles Erlebnis. Darüber hinaus verfügen die Displays über leistungsstarke LED-Treiber, die hohe Bildwiederholraten von bis zu 7,680 Hz ermöglichen und so Scanline-Artefakte im Kameramaterial minimieren.

Sony Electronics hat eng mit Branchenführern zusammengearbeitet, um eine einfache Installation und Vielseitigkeit der VERONA-Displays auf Produktionsgeräten zu gewährleisten. Die Displays verfügen über ein 1:1-Gehäusedesign, griffige Griffe, Fixierstifte und einen Hebelverriegelungsmechanismus, der ohne Werkzeug bedient werden kann. Sie können auch für gebogene, hängende und stapelbare LED-Designs angepasst werden und unterstützen mehrere Bildschirme mit einer Höhe von bis zu 23 Fuß. Laut Kevin O'Connor, Senior Director of Cinematic Production Solutions bei Sony Electronics, sind die VERONA-Displays eine wesentliche Komponente für die nahtlose Integration der realen und virtuellen Welt in virtuellen Produktionen.

Die VERONA-Serie wird auf der kommenden IBC-Veranstaltung in Amsterdam am Sony-Stand präsentiert und wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 zum Kauf angeboten.

Quelle: Sony Electronics

TECNO stellt beim Flaggschiff-Event sein erstes Flip-Phone vor, das PHANTOM V Flip 5G

TECNO, eine Technologiemarke, hat die Einführung seines allerersten Klapptelefons, des PHANTOM V Flip 5G, auf der bevorstehenden Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023-Veranstaltung am 22. September in Singapur angekündigt. Diese Veranstaltung wird Ästhetik auf Luxusniveau vereinen mit fortschrittlichen Technologien. Die Einführung des PHANTOM V Flip 5G zeigt das Engagement von TECNO, neue Formfaktoren zu erkunden und den Stil und die Funktionalität von Flip-Phones neu zu definieren. Das neue Klapptelefon steht im Einklang mit der globalen Geschäftsstrategie „Go Premium“ von TECNO, die darauf abzielt, eine Reihe von Premium-Geräten durch die Integration fortschrittlicher Technologien mit stilvollem Design zu entwickeln.

Neben dem PHANTOM V Flip 5G wird TECNO auch seinen neuen 1-Zoll-Laptop TECNO MEGABOOK T2023 14 vorstellen, der zuvor auf der IFA Berlin 2023 vorgestellt wurde. Mit diesen neuen Produktangeboten möchte TECNO Verbraucher ansprechen, die sowohl Wert auf Stil als auch Wert legen zukunftsweisende Technologie in ihren Geräten.

Quelle: TECNO

Kandao stellt die QooCam3 vor, eine 360-Grad-Actionkamera

Kandao Technology hat kürzlich sein neuestes Produkt vorgestellt, die QooCam3, eine 360-Grad-Actionkamera, die für die Aufzeichnung von Abenteuern entwickelt wurde. Die QooCam3 verfügt über zwei Fischaugenobjektive, die verschiedene Winkel erfassen können und so atemberaubende 360-Grad-Videos in 5.7K 30FPS und hochauflösende 62MP-Panoramafotos erzeugen. Mit einer großen F1.6-Blende und zwei 1/1.55-Zoll-Sensoren schneidet die QooCam3 auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ab. Der DNG8-Modus der Kamera verbessert in Kombination mit der RAW+-Software jedes Detail, indem acht Dateien in einem Bild erfasst und zusammengeführt werden, was zu einer ultimativen Bildqualität führt.

Zusätzlich zu den Foto- und Videofunktionen verfügt die QooCam3 über 360-Grad-Ambisonic-Audio und liefert räumlichen und immersiven Klang als Ergänzung zu den Bildern. Die Kamera verfügt außerdem über Audio SuperSteady-Verarbeitung, die sicherstellt, dass die Tonrichtung während der Aufnahme korrekt mit der Kameradrehung übereinstimmt. Zu den weiteren bemerkenswerten Funktionen gehören SuperSteady Stabilization 2.0, 360-Grad-Horizontalkorrektur, Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP68, reaktionsschnelle Touch-Steuerung auf einem 1.9-Zoll-LCD-Touchscreen und ein abnehmbarer, langlebiger 1600-mAh-Akku.

Die QooCam3 von Kandao ist derzeit zum Preis von 349.00 $ erhältlich.

Quelle: Kandao Technology