Das Center for Democracy and Technology (CDT) hat angekündigt, dass es nun digitalen Zugang zu den mit seinen Forschungsberichten verbundenen bibliografischen Zitaten anbieten wird. Diese neue Ressource soll es den Lesern erleichtern, auf die in der Arbeit des CDT verwendeten Quellen zuzugreifen und darauf zu verweisen.

Durch die Bereitstellung des digitalen Zugriffs auf bibliografische Dateien orientiert sich CDT an den Praktiken von Zeitschriften und anderen Forschungsverlagen, die diese Funktion anbieten. Es ist ein Schritt in Richtung des Ziels, Wissen mit der Öffentlichkeit zu teilen und Engagement für Transparenz zu demonstrieren.

Alle zuvor veröffentlichten CDT-Forschungsberichte sowie zukünftige Berichte enthalten eigenständige BibTeX- (.bib) oder RIS-formatierte Dateien (.ris) für die Referenzen. Benutzer finden Download-Links für diese Dateien unten auf jeder Berichtsseite.

Durch den Import der .bib- oder .ris-Dateien in Referenzverwaltungssysteme können Benutzer problemlos auf die Referenzsammlung zugreifen und sie für weitere Forschungszwecke wiederverwenden. Literaturverwaltungssoftware bietet verschiedene Tools zum Organisieren und Generieren von Referenzen auf der Grundlage bibliografischer Datensätze.

Das CDT ist sich bewusst, dass seine Forschung über die Politik- und Forschungsgemeinschaft hinausgeht. Ziel der Organisation ist es, das Interesse der breiten Öffentlichkeit an traditionellen Forschungsressourcen zu fördern, und diese neue Ressource ist ein Schritt in diese Richtung.

Zusätzlich zum digitalen Zugang zu bibliografischen Zitaten stellt das CDT bereits vier ergänzende Ressourcen zu seiner Forschung bereit. Diese Ressourcen stehen allen zur Verfügung, die sich weiter mit den Themen befassen möchten.

Bei Fragen zur Nutzung dieser Ressource oder anderen forschungsbezogenen Anfragen können sich Einzelpersonen per E-Mail an CDT unter [email protected] wenden.

